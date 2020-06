LAVORO. TAJANI: “SEGUIAMO CON ATTENZIONE LA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DEI SERVIZI DELLE MENSE E PULIZIE DELLE SCUOLE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2020 – “Voglio esprimere, come cittadina e rappresentante dell’Amministrazione milanese, la mia vicinanza e attenzione alla situazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi di pulizia e delle mense scolastiche sia pubbliche che private – dichiara Cristina Tajani, assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Risorse Umane -. Svolgono un’attività fondamentale per garantire un servizio indispensabile per la città e i suoi abitanti. Terremo con loro un filo diretto per monitorare l’evolversi della situazione”.

L’assessora ha incontrato questa mattina a Palazzo Marino una delegazione in rappresentanza di quanti si sono ritrovati in presidio in Piazza della Scala per la giornata nazionale di mobilitazione dei lavoratori del settore.

“Il peso del lockdown e del rallentamento della città – conclude Tajani – influisce su queste particolari categorie di lavoratori, già gravate da condizioni di lavoro tra le più difficili tra turni, stagionalità e bassi salari. In primo luogo dobbiamo chiedere che gli ammortizzatori sociali si adattino alle loro particolari situazioni contrattuali e avere ben presente il tema dell’indotto legato ai servizi nel momento in cui, per forza o perchè si aspira al meglio, si immagina di riorganizzare gli spazi e i tempi della città”.

Redazione