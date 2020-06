Lissone. Al via le Pattuglie serali della Polizia Locale

(mi-loenteggio.com) Lissone, 24 giugno 2020. Un monitoraggio serale delle zone più “critiche” del territorio, con interventi mirati anche in sinergia con i colleghi di Desio e con la tenenza dei Carabinieri di Lissone per garantire un rapido riscontro alle segnalazioni dei cittadini.

È ripartito dallo scorso fine settimana il servizio serale di controllo del territorio effettuato dalla Polizia Locale e predisposto dal Comune di Lissone in collaborazione con il Comune di Desio.

L’obiettivo dichiarato è quello di operare sul territorio per garantire una città più tranquilla e più sicura, prevenendo episodi che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Fino a sabato 3 ottobre, gli agenti della Polizia locale svolgeranno infatti un terzo turno di 6 ore nella fascia serale, per due sere la settimana. Il servizio sarà garantito il venerdì e il sabato, dalle 18 alle 24, in concomitanza con gli orari e con le serate durante le quali si registra tradizionalmente il maggior numero di presenze sul territorio.

Sul territorio di Lissone e di Desio le pattuglie lavoreranno in modo coordinato attraverso un’unica centrale operativa che si sposterà nelle due città; sul territorio, le pattuglie garantiranno la loro presenza rispondendo alle chiamate di emergenza e intervenendo in entrambi i Comuni, agendo in sinergia anche su obiettivi programmati.

Chiamando il numero di una delle Polizie Locali delle due città limitrofe (Lissone: 039 7397277; Desio: 0362 63621), risponderà la Centrale unica che a sua volta smisterà la richiesta alla pattuglia più vicina e in quel momento libera, facendola intervenire rapidamente.

Le pattuglie in servizio della Polizia locale effettueranno posti di controllo stazionari alternati a pattugliamenti su strada e a piedi, mentre l’agente al centralino sarà disponibile a ricevere le segnalazioni di illeciti o a offrire assistenza e informazioni.

“Grazie al lavoro di tutto il Comando di Polizia Locale, siamo in grado di garantire per il periodo estivo un servizio che contribuirà a tenere sotto controllo il nostro territorio – spiega il sindaco Concettina Monguzzi, titolare della delega alla Sicurezza – La maggiore presenza degli agenti in città nelle ore serali, anche grazie al supporto garantito dal Comando di Desio e al coordinamento con la tenenza dei Carabinieri, assume un valore aggiuntivo che auspichiamo possa fare da deterrente contro piccoli furti e atti vandalici, contribuendo ad aumentare la sicurezza complessiva della nostra città”.

Gli agenti presidieranno le aree pubbliche e quelle nei pressi di una serie di pubblici esercizi, nelle quali il ritrovo e svago di gruppi di persone in passato è sfociato in schiamazzi e disturbo della quiete pubblica.

Lo scorso fine settimana, il controllo del territorio ha preso il via interessando – fra le altre zone – anche Piazza La Pira, via don Gaffuri, Piazza IV Novembre, Largo Lea Garofalo, via Madonna, via Don Minzoni e via Archimede.

V.A.