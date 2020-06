Lissone. Lunedì 29 giugno una funzione in ricordo dei defunti del periodo Covid-19

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 24 giugno 2020. Un momento di preghiera e di ricordo dedicato a tutti i defunti del periodo Covid-19 che non si sono potuti ricordare nel periodo di emergenza sanitaria.

Lunedì 29 giugno, alle ore 19 presso il Cimitero, avrà luogo il primo dei momenti di commemorazione delle persone scomparse nei mesi di marzo, aprile e maggio, voluto congiuntamente dall’Amministrazione comunale e dalla Comunità Pastorale “S. Teresa Benedetta della Croce” di Lissone.

Emblematica la data scelta dal sindaco Concettina Monguzzi e dal parroco don Tiziano Vimercati: lunedì 29 giugno cade la ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, patroni della Chiesa prepositurale di Lissone. In sostituzione dei tradizionali festeggiamenti che negli anni scorsi accompagnavano la festività religiosa, la cerimonia darà la possibilità alle famiglie che hanno perso i loro cari di dare un ultimo saluto, seppur a distanza di alcune settimane.

Nel corso della Messa saranno ricordati i cittadini che sono morti nel periodo più cruento della pandemia da coronavirus. Non solo quelli deceduti a causa del virus, ma tutti, perché per più di due mesi non è stato possibile celebrare la messa e le esequie nelle chiese.

La Santa Messa sarà celebrata presso il Cimitero comunale. L’altare sarà collocato davanti al monumento ai Caduti di tutte le guerre; si potrà assistere alla funzione seduti su sedie collocate nel rispetto del distanziamento minimo previsto dalle disposizioni governative e regionali.

L’orario scelto è volto a favorire la partecipazione anche di chi nei giorni feriali è al lavoro.

Alla funzione seguirà un momento di ricordo, a cui il sindaco presenzierà con la fascia tricolore, in rappresentanza di tutta la collettività e durante il quale saranno pronunciati i nomi di tutti i defunti.

