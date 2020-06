(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 giugno 2020. “Cordoglio e vicinanza ai familiari e

ai suoi cari”. Li esprime Attilio Fontana, presidente della

Regione Lombardia, per la scomparsa di Alfredo Biondi. “Un vero

liberale che ho saputo apprezzare – prosegue il governatore –

per il modo in cui ha espresso il proprio pensiero in maniera

sempre lucida e puntuale”.

“Lo ricordero’ – conclude il governatore – come un autentico e

importante modello di garantismo”.

