solidarietà di AreV-OD Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa a favore di Rho: il Sud ed il Nord sono parte di un’unica Nazione

Messi a disposizione 20 voucher per chi ha lavorato in prima linea durante l’emergenza Covid-19

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 giugno 2020 – Un ringraziamento concreto verso gli operatori, che in prima linea si stanno prendendo cura della salute di tutti noi, in una regione, la Lombardia, che, suo malgrado, ha costituito il campanello d’allarme e testimonianza di una emergenza che stava arrivando nel resto del Paese, pagandone un prezzo altissimo: questo è il grande messaggio di solidarietà espresso dal Consiglio Direttivo dell’Associazione AreV-OD Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa verso la Città di Rho con la disponibilità di 20 voucher, per conoscere le bellezze del territorio campano.

Una campagna di solidarietà dal Sud al Nord Italia manifestata da 20 strutture extra-alberghiere associate, grazie al sostegno anche di 10 operatori economici del Territorio vesuviano, che offriranno ciascuna, gratuitamente, 1 voucher valido per 2 pernotti consecutivi in una camera per 4 persone comprensive di 1ma colazione.

Ciascun voucher, grazie ai partners locali, si completerà anche della cena per le 2 sere, da consumarsi in concomitanza del soggiorno.

La spendibilità dei vouchers sarà rimessa al pieno superamento dell’emergenza sanitaria, nonché al formale “start” che sarà stabilito, di concerto, tra l’associazione AreV-OD e l’Amministrazione della Città di Rho.

Si riconferma l’amicizia tra l’associazione AreV-OD e la Città di Rho iniziata con una visita da turista dell’Assessore Andrea Orlandi e continuata in un rapporto di conoscenza e mutuo scambio di esperienze.

“Ringrazio l’associazione AreV-OD per l’amicizia e per questo significativo gesto di solidarietà – commenta il Vice sindaco Andrea Orlandi – In un momento in cui alcune aree esprimono restrizioni e timori nell’accoglienza dei turisti soprattutto lombardi, è sicuramente un segno di vera ripartenza e generosità . Come amministrazione comunale pensiamo di dedicare i voucher alla protezione civile che ha fatto fronte all’emergenza sanitaria senza sosta: un riconoscimento e una pausa meritata nella bellezza del mare e del Vesuvio. E’ nostro desiderio consegnare questi graditi omaggi in occasione di una cerimonia in cui ringraziare ed esprimere la nostra riconoscenza a coloro che con grande senso di responsabilità hanno lavorato per tutti noi. Naturalmente contiamo di avere al nostro fianco i rappresentanti di AreV-OD in quella occasione e di proseguire sulla conoscenza reciproca culturale e turistica”.

L’ AreV-OD è una realtà che riunisce gestori di bed and breakfast, case vacanze, affittacamere e case religiose all’ombra del Vesuvio. A marzo 2019 ha vinto, consegnato proprio nel corso della Fiera del Turismo a Milano, il prestigioso Oscar dell’Ecoturismo – categoria Comunicazione e Promozione del Territorio – per l’impegno nella promozione dei beni culturali e ambientali dell’ area Vesuviana. “E’ stata scelta la Comunità di Rho – ha dichiarato l’avv. Aldo Avvisati, presidente dell’Associazione -, in quanto ai nostri occhi, ha rappresentato il simbolo di quella porzione di Territorio più vasto che è la Lombardia, Regione d’Italia, che ha sofferto (e sta tutt’ora soffrendo) per questa inattesa pandemia”.

Associazione

AreV-OD Rete Vesuviana di Ospitalità Diffusa

Torre Annunziata (NA) Piazza Ernesto Cesaro, 24

e-mail: arevretevesuviana@gmail.com