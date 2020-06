Cinema all’aperto nei quartieri di Buccinasco: il programma e luoghi

Dal 1° luglio l’Amministrazione comunale propone “Cinequartiere”, rassegna gratuita itinerante con la proiezione di film il mercoledì sera alle 21.30 nelle diverse zone della città

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 25 giugno 2020 – Una rassegna cinematografica all’aperto, gratuita e itinerante per ricominciare a vivere insieme il territorio in sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale. Una proposta culturale organizzata dall’Amministrazione con l’obiettivo di animare i vari quartieri di Buccinasco e tornare a incontrarsi nei luoghi della socialità del territorio.

Al via dal 1° luglio “Cinequartiere”, appuntamenti con il cinema all’aperto ogni mercoledì sera di luglio alle ore 21.30 con ingresso libero fino a esaurimento posti.

“A causa dell’emergenza Covid – spiega Claudia Bianchi, consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili – abbiamo dovuto interrompere la nostra ricca programmazione culturale ma nel mese di luglio riprenderemo con una rassegna cinematografica gratuita pensata per giovani e famiglie che ci permetterà di vivere i quartieri della nostra città: film itineranti, ogni mercoledì in una piazza diversa per consentire a tutti noi di riappropriarci dei nostri spazi, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale”.

Oltre ai consueti interventi di dezanzarizzazione in programma su tutto il territorio fin dal mese di maggio, nei giorni precedenti le proiezioni saranno effettuati interventi straordinari nelle piazze dove si svolgerà la rassegna.

IL PROGRAMMA: DATE, FILM E LUOGHI

1 luglio – ore 21.30 Piazzale cementato di via Mascherpa (ang. via Dante Alighieri) American Animals di Bart Layton Studenti universitari della buona borghesia americana sognano gloria e ricchezza con il furto di preziosissime edizioni di libri che valgono una fortuna. Il racconto di un’assurda storia vera, ironica e polemica al tempo stesso, che mette in luce la dicotomia tra scapestrati incompetenti e istituzioni inadeguati e senza alcuna tutela del patrimonio storico.

8 luglio – ore 21.30 Parco Robarello (via Privata Mulino) 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi Per lui, la moglie è una casalinga che dopo aver portato i figli a scuola ha un sacco di tempo libero per riposarsi e divertirsi. In realtà lei è stremata, con i nervi sempre a fior di pelle, pronta a scattare per tutto. Ma quando lui le dice: “Mi piacerebbe essere al tuo posto”, lei lo prende in parola: e di punto in bianco parte con la sorella per una vacanza di dieci giorni a Cuba. Per Carlo è una tragedia.

Prima della proiezione si esibirà la Banda Civica di Buccinasco “G. Verdi”.

15 luglio – ore 21.30 Parcheggio via Indipendenza (ang. via Gramsci) Omicidio all’italiana di Maccio Capatonda Piero Peluria è sindaco di Acitrullo, nell’entroterra abruzzese: 16 abitanti, età media 71 anni, tasso di natalità zero, patrono San Ceppato – nomen omen – che non riesce a sbloccare un bel niente. Ce la mette tutta il sindaco di Peluria per dare fama e prestigio al suo piccolo borgo, farlo balzare agli onori della cronaca. I risultati saranno esilaranti e il divertimento per gli spettatori è assicurato.

22 luglio – ore 21.30 Piazza dei Giusti (via Manzoni) La donna elettrica di Benedikt Erlingsson Halla è una donna che combatte da sola, con caparbietà e coraggio, contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, gli altipiani islandesi. Mentre la polizia le dà la caccia, lei si deve occupare anche del suo sogno di madre, visto che la domanda di adozione di una bimba ucraina è stata accettata. Nessuna melensaggine però, la regista mescola un film d’avventura curioso con un racconto di famiglia iniettato da una certa dose di umorismo.

29 luglio – ore 21.30 Parcheggio via Scarlatti (ang. via Solferino) Il mio capolavoro di Gastón Duprat Film originale, ricco di colpi di scena, ambientato nel mondo della compravendita di opere d’arte. Il regista mette alla berlina la società argentina, con un racconto ben fatto, spiazzante e divertente.