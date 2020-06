LODI, DE CORATO: INCOMPRENSIBILE RICORSO PROCURA CONTRO ASSOLUZIONE CATTANEO, LEGGE SU LEGITTIMA DIFESA NON BASTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2020. “Speravo che il 24 gennaio scorso il

giudice monocratico avesse chiuso una volta per tutte con

l’assoluzione la vicenda di Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto

Lodigiano accusato di eccesso colposo di legittima difesa”. Lo

dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia locale, Riccardo De Corato, in merito il ricorso appello

della Procura della Repubblica di Lodi alla sentenza di primo

grado che aveva visto assolto Cattaneo che il 10 marzo 2017

uccise un ladro che si era introdotto nel suo locale per rubare.

“Mai piu’ avrei pensato – aggiunge De Corato – che la Procura di

Lodi impugnasse il provvedimento. In uno Stato nel quale persino

nelle carceri la situazione e’ ormai fuori controllo e si pensa

di piu’ ai diritti dei detenuti che a quelli delle guardie

penitenziarie, non avrei certamente creduto che dopo tre anni

passati da Mario Cattaneo tra aule di Tribunale e perizie di

ogni tipo, sarebbe stato costretto anche a questo ulteriore

calvario. Evidentemente le leggi sulla legittima difesa non sono

ancora sufficienti a tutelare persone oneste come Mario

Cattaneo. Cosi’ come durante la sentenza di assoluzione ero

presente al suo fianco, continuero’ ad esserlo anche in Corte

d’Appello”.

V.A.