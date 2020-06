NASCE UN FESTIVAL CULTURALE PER RACCOGLIERE I FONDI PER SOSTENERE I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO IN DIFFICOLTÀ PER IL BLOCCO DELLE ATTIVITÀ

Durante l’assemblea pubblica che si è svolta ieri sera alla Triennale con il sindaco Sala e l’assessore Del Corno è stata fissata una commissione consiliare congiunta Cultura-Lavoro per il 3 luglio

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2020 – “Generiamo Cultura”, il progetto di un “festival itinerante delle arti e dei lavoratori dello spettacolo” per raccogliere i fondi per sostenere le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, che sono in gravi difficoltà economiche a causa del blocco delle attività artistiche. Questa la proposta delCoordinamento Spettacolo Lombardia che è stata accolta dal sindaco Giuseppe Sala e dall’assessore alla Cultura Filippo Del Corno durante l’assemblea pubblica che si è svolta questa sera alla Triennale, a cui hanno partecipato circa 300 attori, registi, drammaturghi, tecnici, macchinisti, sarte e le tante realtà culturali che operano nell’area milanese, insieme alle direttrici e ai direttori dei teatri milanesi Elio De Capitani, Sergio Escobar, Andrée Ruth Shammah, Renato Sarti, Giancarlo Bozzo e Gaia Calimani.

In sostegno alla necessità economica espressa dai lavoratori dello spettacoli Giancarlo Bozzo, direttore di Zelig, ha proposto di donare i fondi raccolti dalla serata di cabaret in diretta web, realizzata da Zelig lo scorso 30 maggio, che ha raggiunto la cifra di 28 mila euro.

Il sindaco Sala e l’assessore Del Corno hanno ribadito la loro solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori e si sono impegnati a invitare a Milano il ministro dei beni e alle attività culturali Dario Franceschini e la ministra del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo per discutere la necessità di un reddito di continuità per il settore dello spettacolo e della cultura e di una riforma fiscale e contributiva del comparto perché il lockdown possa diventare un’occasione di cambiamento virtuoso.

Inoltre, durante l’assemblea è emersa la disponibilità del Comune di Milano per organizzare una commissione consiliare congiunta Cultura-Lavoro in presenza di una nutrita delegazione di lavoratori, per discutere sulle richieste avanzate dal Coordinamento Spettacolo Lombardia.

L’assessore Del Corno ha già definito la data, venerdì 3 luglio, alle ore 13.

Infine, è intervenuta la consigliera regionale del Partito Democratico Paola Bocci che si è impegnata a proporre un’audizione del Coordinamento Spettacolo Lombardia nella commissione Cultura di Regione Lombardia.

Il Coordinamento Spettacolo Lombardia è composto da:

Lavoratrici e Lavoratori Spettacolo Lombardia

Attrici Attori Uniti

Saltimbanchi senza frontiere

Sarte di scena

Attrezzismo Violento

Lavorator_ della danza

CUB Confederazione Unitaria di Base

Movimento di Scena