PRIDE WEEK, PD: “ILLUMINIAMO PALAZZO MARINO CON I COLORI DELLA BANDIERA ARCOBALENO”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 25 giugno 2020 – Su richiesta del PD Milano Metropolitana, delle sue consigliere e dei suoi consiglieri comunali, con il consenso della Presidenza del Consiglio comunale e il sostegno di A2a, domani sera, venerdì 26, la facciata di Palazzo Marino, casa delle milanesi e dei milanesi, sarà illuminata con i sei colori della bandiera arcobaleno, proprio alla vigilia di sabato 27, giornata in cui si sarebbe tenuta la parata. Visto il particolare momento e l’emergenza sanitaria in atto, il coordinamento Milano Pride ha trasformato le consuete celebrazioni in eventi digitali, affinché tutta la comunità – e in particolare chi vive le discriminazioni anche in questi giorni – possa sentire la vicinanza e il sostegno indispensabili.

“Un sostegno – si legge nella lettera sottoscritta dalle consigliere e dai consiglieri del Partito Democratico – che il Comune di Milano dimostra ormai da diversi anni, non solo attraverso il patrocinio e la partecipazione alla parata, ma anche con politiche in difesa dei diritti civili. In questo momento – scrivono gli esponenti dem – dove la coesione sociale è ancora più indispensabile per il bene comune, l’amministrazione potrebbe rinnovare la sua vicinanza e il suo supporto nei confronti della comunità LGBT+ milanese con un’azione mai fatta prima”.

Per il capogruppo del PD Filippo Barberis si tratta di “un importante segnale di vicinanza anche in quest’anno così difficile, per un’iniziativa che ha ormai raggiunto una dimensione popolare di partecipazione entrando nel cuore di moltissimi milanesi e portando un prezioso messaggio in favore dell’amore contro ogni discriminazione e pregiudizio”.

“Illuminare Palazzo Marino con i colori dell’arcobaleno – spiega Michele Albiani, responsabile Diritti del PD Milano Metropolitana -avrebbe un valore molto più che simbolico. Proprio nei giorni in cui viene depositato il testo base della legge Zan, una norma vitale per la comunità LGBT+ – ancora troppo spesso vittima di discriminazioni e violenze -, sarebbe l’occasione per ribadire il nostro supporto a questo importante provvedimento. Ma anche un modo per rinnovare l’impegno quotidiano nella lotta contro ogni forma di odio, a difesa dei diritti di tutte e di tutti”.

Redazione