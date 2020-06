Rho. Finanziato dal Ministero dell’Interno il Progetto Scuola Sicura

Interventi di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in collaborazione con 3 istituti scolastici rhodensi

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 25 giugno 2020 – In arrivo 23.000 euro per il Progetto Scuola Sicura presentato dal Comando della Polizia Locale di Rho al Ministero dell’Interno: il finanziamento, confermato il 24 giugno, sarà utilizzato per interventi di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in collaborazione con 3 istituti scolastici di Rho. Nello specifico saranno svolte attività di controllo esterno agli Istituti e attività didattico – comunicative a cura della Polizia Locale.

Oltre al personale del Comando specializzato in tema di legalità, per un maggior coinvolgimento emotivo degli studenti è prevista la presenza di studenti di età maggiore, interlocutori riferibili ai SERT (Servizi per le Tossicodipendenze), alle Case di Pena minorili, come alle Autorità giudicanti, cioè persone con esperienza e capacità per “far vedere oltre la facciata”, fare riflettere sulla banalità del “lo fanno tutti”, fare considerare le conseguenze dure sotto ogni aspetto, che vanno oltre il pur giusto mantra: ”la droga fa male”.

Per concretizzare l’attività di controllo rientrano nel progetto anche le spese per il sistema di analisi droga completo di accessori – materiali di consumo e i pre test orali per la rilevazione stupefacenti

“Un nuovo finanziamento per la sicurezza dei nostri ragazzi. – afferma con soddisfazione il Sindaco Pietro Romano – Questo progetto si aggiunge agli altri finanziamenti ministeriali e regionali ottenuti ne 2019/2020 per l’acquisto di attrezzature e l’implementazione della videosorveglianza cittadina: quest’ultima una delle poche in Italia ad avere un cablaggio diretto e completamente “gestibile” con la Compagnia dei Carabinieri di Rho. Ringrazio il nostro Comandante Antonino Frisone e il Comando per la professionalità dimostrata”.

Queste le tre scuole secondarie di 2° di Rho coinvolte nel progetto di prevenzione:

 ITIS “STANISLAO CANNIZZARO”, via Raffaello Sanzio 2, referente Dirigente Dott.ssa Lucia La Fata );

 Liceo statale “CLEMENTE REBORA” sede di Via Piero della Francesca, referente Dirigente Dott.ssa Sara Olivari;

 Centro di formazione professionale “FONDAZIONE LUIGI CLERICI”, via Villafranca 8, referente Dott.ssa Patrizia Cutrignelli.

D’intesa con i Dirigenti/Responsabili dei singoli plessi scolastici si è stabilito di considerare prioritariamente per la proposta formativa le classi prime, seconde e terze: complessivamente si tratta di 24 classi, che rappresentano un quarto delle classi complessive delle 3 scuole.

Oltre al Comune di Rho sono stati finanziati anche i progetti presentati da Cologno M.se, Paderno Dugnano, Rozzano, San Giuliano con cifre variabili dai 20.000 ai 30.000 euro (massimo finanziabile).

