Solidarietà a Buccinasco, una rete da valorizzare

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 25 giugno 2020 – Come proseguire le azioni di solidarietà per sostenere le famiglie in difficoltà di Buccinasco? In che modo fare tesoro della grande rete creata nei mesi di emergenza sanitaria che ha visto protagoniste insieme all’Amministrazione comunale e alle assistenti sociali del Comune anche i volontari del Centro Operativo Comunale e le associazioni caritatevoli del nostro territorio?

Il sindaco Rino Pruiti e Martina Villa, presidente del Consiglio comunale con delega all’Integrazione sociale nei giorni scorsi hanno incontrato i rappresentanti di alcune associazioni del territorio impegnate nel volontariato sociale con la volontà di programmare insieme azioni sinergiche per sostenere, ognuno con il proprio ruolo, le proprie sensibilità e le proprie specificità, le famiglie in difficoltà di Buccinasco. Le nuove povertà, le persone sole, le famiglie più fragili. Anche chi non si rivolge ai Servizi sociali del Comune ma ha bisogno di un aiuto.

“I mesi di emergenza sanitaria – spiega il sindaco Rino Pruiti – hanno fatto emergere da una parte la crescita del bisogno di molte famiglie, dall’altra hanno messo in moto una rete di solidarietà incredibile con tantissimi cittadini che ogni giorno (anche adesso) sono pronti a donare generi alimentari e di prima necessità e numerosi volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo, il proprio cuore e le proprie competenze per aiutare gli altri, con uno spirito di servizio e collaborazione commovente. Questo patrimonio non va perso, ora è il momento di organizzarci, fare rete, mettere insieme le nostre sensibilità in modo da poter continuare ad aiutare chi si trova in stato di bisogno e anche nei prossimi mesi avrà ancora necessità di sostegno”.

Alla serata hanno partecipato alcune associazioni protagoniste di molte iniziative di solidarietà e disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze, ognuna mantenendo le proprie sensibilità e specificità: Caritas, Scout CNGEI, ProLoco Buccinasco, Attivamente, Banca del Tempo e dei Saperi, Croce Rossa Buccinasco, Banco di Solidarietà di Buccinasco, Croce Verde Soccorso, Banco farmaceutico, Rotary Club Buccinasco San Biagio Centenario.

“L’azione delle associazioni e dei nostri Servizi sociali – spiega Martina Villa – può essere complementare e sinergica: l’obiettivo è raggiungere tutti coloro che hanno un bisogno, anche chi non sa o non vuole chiedere aiuto al Comune. Il ruolo delle associazioni diventa quindi fondamentale anche per mantenere costante il sostegno non solo materiale e per capire i reali bisogni delle famiglie”.

Il primo passo è compiuto e la porta è aperta anche alle altre realtà che vorranno aggiungersi in modo da creare una comunità sempre più solidale e sinergica.

Unire le forze sarà utile per non disperdere le energie e rispondere in modo concreto ai bisogni di chi vive in stato di disagio, mantenendo viva l’esperienza positiva del Centro Operativo Comunale. Continuerà per esempio la spesa sospesa, a cui si aggiungeranno nuovi generi da donare come la cancelleria per bambini e ragazzi o i farmaci. Si allargherà la rete di associazioni disponibili ad accogliere i minori in attività sportive e ricreative, si penseranno a nuove iniziative per gli anziani e a nuove forme di socialità. Collaborazione, sinergia, solidarietà le parole d’ordine.