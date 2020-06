Usmate Velate. Istituita la Commissione Bilancio: “Strumento di trasparenza”

Approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale, entrerà in funzione nel mese di novembre

(mi-Lorenteggio.com) Usmate Velate, 25 giugno 2020 – Con delibera di Consiglio Comunale approvata all’unanimità, il Comune di Usmate Velate ha definito l’istituzione della Commissione Bilancio.

La Commissione avrà carattere consultivo, svolgendo funzioni referenti, di supporto e di collaborazione con la Giunta e con il Consiglio Comunale.

Tre i momenti dell’anno nei quali si riunirà: immediatamente prima del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e in occasione dell’assestamento di bilancio, programmato fra autunno e inverno.

Sarà composta da 5 consiglieri comunali – 3 di maggioranza, 2 di minoranza – fra i quali verrà eletto il Presidente. La prima convocazione è prevista per il mese di novembre, in occasione dell’assestamento di bilancio.

“Si tratta di un organo consultivo, così come lo sono tutte le altre Commissioni consiliari, ma è uno strumento importante per condividere con i consiglieri comunali alcuni dei passaggi chiave e delle decisioni che verranno poi sottoposte al Consiglio Comunale” afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio.

L’istituzione della Commissione Bilancio rientra anche fra i punti del mandato amministrativo del Sindaco Lisa Mandelli: “Questo organo diventa un ulteriore mezzo per condividere decisioni che interessano tutta la nostra collettività – afferma il primo cittadino di Usmate Velate – ed è importante che l’approvazione della Commissione sia stata presa all’unanimità, superando la divisione fra maggioranza e opposizione. In Commissione, l’assessore condividerà i contenuti con tutti i componenti, lasciando poi spazio al dibattito, alle domande e agli approfondimenti”.

Nel frattempo, entro la fine del mese di luglio l’Amministrazione Comunale verificherà le entrate conseguenti al versamento dell’acconto IMU: a completamento dei conteggi, verranno assunte le decisioni amministrative per il secondo semestre del 2020, anche individuando la destinazione dell’avanzo libero di bilancio ancora da stanziare, che ammonta a circa 400mila euro.