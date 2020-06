ACCORDO ALEATICA CON INTESA SANPAOLO PER L’ACQUISIZIONE DI TUTTE LE PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETA’ DI PROGETTO BREBEMI SPA ED IN AUTOSTRADE LOMBARDE SPA

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 26 giugno 2020 – Società di Progetto Brebemi S.p.A. (“Brebemi”) ha ricevuto in data odierna notizia della sottoscrizione di un accordo finalizzato all’acquisizione da parte di Aleatica S.A.U. (“Aleatica”) di tutte le partecipazioni detenute da Intesa Sanpaolo in Brebemi SpA e nella controllante Autostrade Lombarde SpA (“Autostrade Lombarde”).

In particolare, in base a tale accordo, Aleatica acquisirà una partecipazione in Brebemi pari al 0,0542% nonché una partecipazione del 55,78152% nel capitale sociale della controllante Autostrade Lombarde. L’operazione prevede altresì il subentro da parte di Aleatica in tutte le interessenze economiche detenute da Intesa Sanpaolo.

Il Closing dell’operazione è soggetto, tra l’altro, all’espletamento della procedura di prelazione statutaria.

Aleatica è interamente controllata da IFM Global Infrastructure Fund, gestito da IFM Investors (“IFM”). Nel settore autostradale, IFM controlla c.a 1.350km di strade in Australia, Nord America, Sud America e in Europa.

Francesco Bettoni, Presidente di Autostrade Lombarde e Brebemi ha commentato: “siamo particolarmente lieti della scelta fatta dal nostro socio di maggioranza Intesa Sanpaolo, che dopo aver svolto un ruolo determinante e fondamentale per la nascita, la realizzazione e l’avvio dell’infrastruttura, ha individuato in un grande gruppo mondiale presente anche nel settore infrastrutturale come Aleatica il suo perfetto successore per lo sviluppo, l’ulteriore crescita e il successo di A35 Brebemi. Siamo felici di dar loro il benvenuto nella nostra Società e nel nostro Paese come investitore e operatore strategico orientato al lungo periodo, avendo una significativa esperienza nello sviluppo e nella gestione di autostrade in tutto il mondo. Questo investimento avviene in un momento non facile per l’Italia (e in generale a livello globale) e rappresenta un forte segnale di fiducia non solo nei confronti di Brebemi, ma anche della realtà economica lombarda.”

Signing Brebemi SpA, la nota del Presidente di A35

“Il collegamento autostradale A35 Brebemi è da sempre proiettato nel futuro. Sin dal suo concepimento ha infatti rappresentato e tuttora rappresenta un esempio di modernità sia sotto il profilo tecnico-costruttivo che gestionale – afferma il Presidente di Autostrade Lombarde e Brebemi SpA, Francesco Bettoni. I prestigiosi riconoscimenti e premi ricevuti a livello internazionale attestano la qualità finanziaria del progetto e oggi siamo particolarmente lieti della scelta fatta dal nostro socio di maggioranza, Intesa Sanpaolo, che dopo aver svolto un ruolo determinante e fondamentale per la nascita, la realizzazione e l’avvio dell’infrastruttura, ha individuato in un grande gruppo mondiale presente anche nel settore infrastrutturale come Aleatica (interamente di proprietà di IFM Global Infrastructure Fund, gestito da IFM Investors), il suo perfetto successore per lo sviluppo, l’ulteriore crescita e il successo di A35 Brebemi.

Siamo felici di dar loro il benvenuto nella nostra società e nel nostro Paese come investitore e operatore strategico orientato al lungo periodo, avendo una significativa esperienza nello sviluppo e nella gestione di autostrade in tutto il mondo. Aleatica gestisce oltre 1.000 km di strade a pedaggio in cinque differenti nazioni, con una presenza significativa in Europa, Nord America e Sud America. Questo investimento avviene in un momento non facile per l’Italia (e in generale a livello globale) e rappresenta un forte segnale di fiducia non solo nei confronti di Brebemi, ma anche della realtà economica lombarda.

Con Aleatica e IFM Investors, con cui vi è la condivisone di valori importanti quali una visione a lungo termine del progetto, grande attenzione a sicurezza, servizi di qualità al cliente, gestione attenta e sostenibilità, siamo pronti a ripartire dopo questo terribile periodo di pandemia, per rilanciare la Regione e il Paese. Siamo in corsa per diventare una delle prime autostrade al mondo ecocompatibili ad economia circolare, nonché un punto di riferimento del settore, a livello internazionale”.

A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due città. L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le rampe di interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia attraverso l’autostrada A4 (prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione “A35 Milano – Linate), la Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35 Brebemi ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project financing infrastrutturale e miglior project bond europeo.

Aleatica opera esclusivamente nel settore infrastrutturale dei trasporti (interamente controllata da IFM Global Infrastructure Fund ed assistita da IFM Investors) con una presenza a livello regionale che include sia l’Europa che i mercati chiave dell’America Latina. Con sede centrale a Madrid, il suo portafoglio comprende 14 strade a pedaggio, 3 porti, 1 sistema di metropolitana leggera e 1 aeroporto. Le sue attività si sviluppano in paesi con economie in forte crescita, sostenute da ampie tendenze di sviluppo demografico e con un quadro stabile e definito a livello giuridico e normativo. Come operatore attivo nel settore delle concessioni di lunga durata, Aleatica ha come focus quello di garantire un servizio sicuro e di qualità ai clienti e alle comunità dove è presente e si impegna nella gestione delle infrastrutture in maniera sostenibile. Aleatica è inoltre parte attiva nel progetto delle Nazioni Unite riguardante gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030.