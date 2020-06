LODI, LUCENTE (FDI): “SCUOLA BERGOGNONE UNA RISORSA PER IL TERRITORIO”

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 26 giugno 2020 – “L’arte come strumento di recupero e socializzazione per persone con difficoltà, è questa la mission della Scuola d’Arte Bergognone, una Cooperativa Sociale No profit, fondata nel 1975 a Lodi. Oggi ho avuto il piacere di visitarla accompagnato dal gruppo lodigiano di Fratelli d’Italia, compreso il Coordinatore cittadino Omar Lamparelli e il Segretario provinciale Gianmario Invernizzi. E’ una scuola che offre tanto, la prima in Italia e tra le prime nel mondo ad aver aiutato nel corso degli anni moltissime persone attraverso un metodo pedagogico originale e al suo interno è presente anche un Centro Socio Educativo per disabili: quotidianamente frequentano la struttura della Scuola 50 persone disabili e più di 100 allievi tra i corsi diurni e serali di pittura, restauro e libera espressione, oltre che persone con difficoltà psichiche provenienti da diversi centri psichiatrici del territorio.

Realtà come quella della Scuola Bergognone meritano un aiuto per il loro contributo alla comunità e altresì un riconoscimento. Per questo l’anno prossimo candiderò la Scuola al Premio Rosa Camuna di Regione Lombardia. E’ fondamentale diffondere le idee portate avanti dalla onlus per far capire a chi attraversa momenti bui, o a quei ragazzi che si sentono emarginati, che si possono percorrere strade costruttive, basti pensare che molti allievi sono divenuti operatori culturali e maestri artigiani, costruendosi un futuro. Il legame tra noi italiani e l’arte è sempre stato forte e come dimostra la Scuola, quello artistico è un ambito che offre ancora tante opportunità”.

Lo ha dichiarato Franco Lucente, Presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.