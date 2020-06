Milano. Week end all’Idroscalo: sport, divertimento e relax in sicurezza

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2020 – Idroscalo resta aperto per ferie: anche questo fine settimana è pronto ad accogliere tutti in massima sicurezza. La scorsa domenica si sono contati 17.155 ingressi, a tutti è stata misurata la temperatura prima di accedere, per essere certi di divertirsi senza rischi.

Qui possono essere soddisfatti davvero tutti i gusti! Famiglie, bambini, sportivi, si può pedalare, correre, pattinare, andare sulle canoe, cavalcare un’onda o un cavallo, mangiare un panino con la salamella o sorseggiare un aperitivo al tramonto, in un’oasi naturale alle porte di Milano.

Scegliete quello che fa per voi su idroscalo.org.

In particolare questo fine settimana sono previsti:

Sabato 27 giugno, al BEACH BAR PUNTA DELL’EST, aperitivo e cocktail bar dalle ore 19.00 alle 22.00. Davanti al tramonto su Idroscalo, con Music selection di Gianni Gamelia . Per informazioni e prenotazioni 3920542024.

Domenica 28, ritrovo alle ore 9.00 alla TORRE dei cronometristi per i 150 partecipanti a KARBURATORE. Partiranno Triumph, Harley, Norton, Moto Guzzi, BMW e non solo , diretti verso le campagne di Parma e Piacenza per scovare i diversi check point lungo l’itinerario. La regola è divertirsi insieme in sicurezza. È una heat a squadre sviluppata attraverso run di orientamento a gruppi da 5 a 15 moto. Ad ogni check point obbligatoria la foto di gruppo. Parteciperanno bikers e preparatori custom che mostreranno le loro creazioni e dimostreranno l’efficienza dei motori. Tutto questo è a scopo benefico: la manifestazione supporta missionepossibile.com con l’adozione a distanza di una bambina cambogiana. Se sei appassionato e vuoi saperne di più, visita karburatore.com.

Domenica 28, Festa d’estate al MANEGGIO delle Giacche Verdi onlus.

Dalle 10 alle 17 – gonfiabili, truccabimbi, merenda e battesimo della sella.

Dalle 12 – grigliata (prenotazione obbligatoria)

Per informazioni 3487494967

VELA DAY per il weekend 27 e 28 giugno.

Anche quest’anno la Federazione Italiana Vela aderisce al Vela Day e la Lega Navale Italiana Milano apre la base Nautica di Idroscalo.

Si può provare a veleggiare, le attrezzature saranno fornite sul posto.

Per informazioni: info@leganavale.mi.it

CENTRAL PARK – Temporary bar e bistrot del MAGNOLIA

Dal 23 giugno, dal martedì alla domenica, è aperto Magnolia Central Park . Un bar open air in un angolo di verde con musica di sottofondo, cibo, drink e tanto relax. E’ possibile prenotare chiamando o via whatsapp 3665005306 tutti i giorni dalle ore 16:00. Non è richiesta la tessera ARCI.

LABORATORI BLUE LAB

Riaprono! Sabato e domenica (primo turno alle 15 e secondo alle 16.30), i bambini dai 4 agli 11 anni, si possono divertire con nuovi giochi e attività che uniscono momenti didattici a veri e propri laboratori con esperimenti scientifici. Il tema di questa volta sono le dighe. Sono gratuiti, grazie alla collaborazione con Gruppo CAP.

Contatti e prenotazioni obbligatorie: tel: 340 7735115; E-mail: bluelab@alboran-coop.it

IDROSCALO: APERTO PER FERIE IN TOTALE SICUREZZA

L’Idroscalo, primo parco milanese ad essere stato chiuso per scelta, ha affrontato un graduale processo di riapertura in massima sicurezza, adattandosi all’evoluzione delle prescrizioni, sempre pronto ad affrontare il cambiamento.

Dal 1 giugno è di fatto completamente fruibile e sono stati ormai superati i 220.000 accessi, una media giornaliera di 6.000 presenze con picchi al sabato o alla domenica di 17.000.

Gli ingressi restano controllati, con misurazione della temperatura, conteggio e uso obbligatorio della mascherina dai 6 anni.

Aperto tutti i giorni, ingressi (solo pedonali e ciclabili): Riviera Est, Maggiore e Testata sud dalle ore 7:30 alle ore 21:00.

Si puo’: sdraiarsi nei prati per prendere il sole; usare gli skateboard, i monopattini elettrici e le biciclette a velocità moderata (max 10 km/h); passeggiare con l’animale domestico e accedere alle aree cani.

L’attività di controllo viene eseguita dal personale di Polizia Metropolitana, Volontari della Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie, FIPSAS – federazione italiana pesca, Associazione Giacche Verdi, City Angels e Circolo Magnolia con il supporto e il coordinamento del personale di Idroscalo.

Vengono effettuati interventi di sanificazione per i servizi igienici (n.2,3,4,5,6) e per le panchine.

Sono aperti:

IL VILLAGGIO DEL BAMBINO – un’area dedicata ai più piccoli e pensata per loro, giochi d’acqua, strutture e pavimentazioni sicure. Tutti i giorni dalle 10 alle 19. Ingresso pedonale Maggiore, accesso presidiato e contingentato. È garantita la sanificazione quotidiana.

LE PISCINE – entrambe, in Riviera est e ovest. Misurazione della temperatura in ingresso, accesso in acqua contingentato, braccialetto che consente di rientrare dopo una passeggiata nel parco, solarium con circa 200 lettini distanziati (riquadro tracciato sul prato con spray ecologici) sanificati dopo ogni cambio, così come gli spogliatoi e i bagni. Da lunedì a venerdì prenotabile dal sito.

LA BALNEAZIONE GRATUITA – è possibile fare il bagno nella zona delimitata da boe, presso la sponda est, sotto lo sguardo vigile dei bagnini della Federazione Italiana Nuoto e del Nucleo Sommozzatori della Polizia locale di Milano.

I CENTRI SPORTIVI – riaperti tutti, nel rispetto delle prescrizioni vigenti. Si può praticare canoa, canottaggio, vela, nuoto in acque libere in corsia dedicata, kayak, tennis, equitazione, rugby, surf e wake, ecc. Tutte le informazioni sulle pagine di Asd IDROSCALO CLUB; CUS Milano; MARINAI d’Italia; LEGA NAVALE; WAKEPARADISE; Asd RUGBY MILANO; GIACCHE VERDI Onlus. È preferibile prendere contatto per la prenotazione. Si pratica anche la pesca sportiva, nelle zone consentite e con distanziamento di almeno 2 metri per persona, in accordo con FIPSAS.

Lungo l’anello di 6.3 km che circonda il bacino si può camminare, correre, andare in bicicletta, con i pattini, con lo skate, sono aperte le aree cani (sia nel bosco, sia con accesso in acqua), sempre mantenendo una distanza di sicurezza.

Per una pausa, questi i PUNTI DI RISTORO:

Bar Chalet, Riviera est, chiosco con spiaggia in riva al lago. Noleggio lettini, barche e pedalò. Per informazioni e prenotazioni 3485902525

Beach bar Punta dell’Est, terrazza sul lago, spiaggia attrezzata e noleggio bici, canoe e kayak, gonfiabile in acqua. Per informazioni e prenotazioni 3663613874

Kiosko ultima spiaggia, zona bosco. Noleggio lettini, area giochi e fitness, Aquaplay, gonfiabile in acqua. Per informazioni e prenotazioni 3663613874

La fattoria di Zio Alfredo, sul lungo lago riva ovest: caffetteria, panini, gelati, crepes, zucchero filato, frittelle, bibite. Parco gonfiabili. Per informazioni e prenotazioni 3388037827

Le Jardin au bord du lac, Riva ovest. Ristorante con giardino e battello. Per informazioni e prenotazioni 346 541549

Circolo Magnolia, riviera ovest, bar open air, aperto da martedì a domenica con musica di sottofondo. Per informazioni e prenotazioni 3665005306