(mi-Lorenteggio.com) Mortara, 26 giugno 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.15, in via Gorizia, il tratto cittadino della SP 211, per un incidente tra una moto e un’auto, è atterrato l’elisoccorso, giunto da Milano insieme a due automediche un’ambulanza. Il ferito, un 39enne, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in gravi condizioni in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. In corso sono i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

V. A.