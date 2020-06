RIPRENDONO GLI INCONTRI CULTURALI ALL’APERTO NEI CHIOSTRI DELLA SOCIETÀ’ UMANITARIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2020 – Prendono avvio le “conversazioni della Società Umanitaria”, un’agorà digitale con un palinsesto articolato in quattro macroaree

i dialoghi del benessere, i dialoghi con l’autore, i dialoghi musicali e i dialoghi del fantastico

Tutti gli incontri saranno disponibili sui canali social (Facebook, LinkedIn e YouTube)

e sul sito della Società Umanitaria

Tutte le informazioni sul sito https://www.umanitaria.it/staywithus

Gli incontri saranno online tutti i giorni

dal lunedì al venerdì alle ore 18.00

LE MACRO AREE TEMATICHE

I DIALOGHI DEL BENESSERE

Conduce Simona Cornegliani, consulente alimentare, naturopata e counselor del benessere, docente di alimentazione dei corsi per il tempo libero Humaniter della Società Umanitaria.

Un contenitore dedicato ad un argomento di largo interesse negli ultimi anni non solo tra i più giovani.

Il benessere, al di là della salute fisica, ha assunto un senso molto più ampio e in continua evoluzione andando ad includere anche lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale. Aspetti questi tutti equamente importanti nel concorrere ad una definizione completa dello stare bene.

Detox, Yoga, Prevenzione, Fitoterapia, Mindfulness saranno solo alcune delle parole chiave dei dialoghi.

I DIALOGHI CON LA MUSICA

Conduce Massimiliano Baggio, Vicedirettore del Conservatorio di Milano e Consulente musicale della Società Umanitaria

Non esiste angolo della Società Umanitaria dove non sia stata suonata una nota musicale; questa lunga tradizione non poteva quindi non trovare un momento ad essa dedicata anche in questa occasione.

I primi appuntamenti affondano le radici nella nostra storia quando la musica, affacciandosi per la prima volta nell’Ente milanese, ne divenne immediatamente protagonista.

Nei primi incontri, il maestro Massimiliano Baggio dialogherà con artisti che ci presenteranno alcune delle numerosissime figure prestigiose che hanno calcato il palcoscenico del Teatro del Popolo: Igor Stravinskij, Arthur Rubinstein, Arturo Toscanini, Victor de Sabata, Antonino Votto, Arturo Benedetti Michelangeli.

Non mancheranno occasioni di parlare anche di jazz, musica contemporanea e di quella popolare.

I DIALOGHI CON L’AUTORE

Conducono: Daniela Pizzagalli e Luca Crovi, scrittori e giornalisti

Con la partecipazione di Pino Sassano, libraio

Luca Crovi e Daniela Pizzagalli, con il loro approccio tanto distintivo quando differente, in dialogo con le autrici e gli autori conosciuti dal grande pubblico senza tralasciare qualche appuntamento con gli autori esordienti.

Un format apparentemente tradizionale che vuole andare oltre la semplice presentazione di un romanzo, per conoscere chicche, curiosità e aneddoti di autori e protagonisti con incursioni musicali per un incontro tra musica e parole.

Ad impreziosire alcuni incontri anche la presenza del libraio Pino Sassano che completerà il percorso intrapreso con gli autori offrendoci il punto di vista di colui che indubbiamente partecipa al destino di un libro, nel luogo in cui viene presentato, suggerito e proposto ai lettori.

I DIALOGHI SUL FANTASTICO

Conducono:

Alessandro Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico.

Daniele Gallo, Direttore didattico Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “P. M. Loria” e Docente di Letteratura del Novecento.

Un contenitore “aperto” nato dalla volontà di indagare tutto ciò che può rispondere al tema “tra fantasia e realtà” nelle sue molteplici declinazioni e che l’interazione tra le due parole può far nascere: dal mondo della letteratura a quello del cinema, dell’arte sino al mondo dei mass media.

Letteratura per l’infanzia, il Realismo magico, il metastorico e il fantascientifico; ma ancora il mondo dei reality e delle fake news sino ad arrivare alla graphic novel. Sono queste solo alcune delle declinazioni che verranno affrontate in questi dialoghi.