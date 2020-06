TURISMO, ASSESSORE MAGONI: LOMBARDIA META SICURA E RICCA DI FASCINO

PALMUCCI (ENIT): RIPARTIRE SUBITO CON TURISMO DI PROSSIMITA’

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 giugno 2020. Il rilancio turistico della Lombardia e

lo ‘spirito lombardo’. Questi i temi al centro della diretta

Facebook di Lombardia Notizie cui hanno partecipato l’assessore

regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni

e il presidente dell’Ente nazionale del Turismo (Enit), Giorgio

Palmucci.

Una voglia di riscatto e una tenacia perfettamente incarnata

dalla performance di Fausto Leali che ha interpretato ‘Il mio

canto libero’ in un videoclip in cui insieme ad una folta

delegazione di operatori sanitari degli Spedali Civili di

Brescia ha ringraziato medici, infermieri, cittadini e l’intero

Paese per l’appoggio, la collaborazione e i sacrifici fatti.

ESSENZA LOMBARDA – “Vedere questo video e’ una grande emozione –

ha confessato Magoni – qui credo sia rappresentata l’essenza

della nostra regione. Si respira proprio l’espressione, il

coraggio, la forza, il sentimento dei lombardi e in questa

musica e in queste parole si e’ percepito un grande sentimento di

generosita’ e di voglia di ricominciare. Penso sia l’inizio di un

percorso meraviglioso che faremo insieme”.

SOS TURISMO – Uno dei settori piu’ penalizzati dal lungo lockdown

e’ proprio il turismo, uno degli asset strategici per l’economia

lombarda.

“La Lombardia – ha spiegato l’assessore – vuole guardare avanti

con coraggio e fiducia. Regione Lombardia e’ ripartita molto bene

e i numeri ci danno ragione, ricordiamo che fino al 20 febbraio

2020 la Lombardia era la regione piu’ importante come presenza

turistiche e come turismo alto spendente”.

ATRATTIVITA’ TUTTO L’ANNO – “La Lombardia – ha affermato Magoni –

e’ una regione che si presenta attrattiva 12 mesi all’anno grazie

alle sue peculiarita’. Sono fortemente convinta che le nostre

montagne, i nostri laghi, ma anche le citta’ d’arte,

l’enogastronomia, diventeranno protagonisti di un’estate

insolita”.

CE LA FAREMO – Dello stesso avviso anche Giorgio Palmucci “Sono

sicuro che ce la faremo – ha rassicurato- negli ultimi vent’anni

il turismo aveva vissuto altri momenti difficili, non a livello

di quello attuale, ma si e’ sempre risollevato. Storicamente,

nonostante il terrorismo, i terremoti, lo tsunami, le guerre, il

turismo ha continuato a crescere a livello mondiale, quindi

ritengo che dopo questo momento durissimo di lockdown in cui

ogni iniziativa turistica si e’ bloccata, ora bisogna cercare di

recuperare”.

DOMANDA INTERNA – “Inizialmente – ha auspicato il presidente

dell’Enit – dobbiamo puntare a far ripartire il turismo

domestico. Abbiamo la fortuna rispetto a Spagna, Grecia e

Croazia, di avere un 50% di turisti italiani e un 50% di turisti

stranieri, per cui facciamo scoprire l’Italia agli italiani.

Poi, grazie alla riapertura dei confini intra europei prevista

per settimana prossima e osservando l’evoluzione epidemiologica

nel mondo, speriamo si possa recuperare, almeno in parte, quello

che abbiamo perso in questi mesi”.

PIU’ FORTI INSIEME – “Credo che da questo percorso – ha chiosato

Magoni – usciremo piu’ forti e senz’altro sara’ l’opportunita’ per

i Lombardi di conoscere la Lombardia. La Lombardia per i

lombardi e i lombardi per la Lombardia: un messaggio molto

importante. Le ricerche su google danno una crescita

esponenziale sulle localita’ lombarde e questo significa che il

turismo di prossimita’ quest’anno sara’ una certezza. E’ un momento

difficile, particolare, ma tutti gli operatori turistici sono

sul pezzo e stanno facendo la loro parte promuovendo il

territorio in modo corretto, ambizioso e scenografico”.

SICURI E COCCOLATI – Sulla sicurezza della destinazione Italia,

e Lombardia in particolare, Palmucci ha spiegato: “A febbraio

siamo stati quasi considerati gli untori, ad un certo punto

sembrava quasi che fosse stata l’Italia ad importare il virus in

Europa mentre ai fatti siamo stati il primo Paese ad attivarsi

chiudendo i voli dalla Cina”.

“Questa regione – ha aggiunto Magoni – risulta essere molto

gradita dalla gente perche’ avendo vissuto uno tsunami e’ una di

quelle in cui ci si sente piu’ al sicuro perche’ qui sono stati

messi appunto protocolli igienico sanitari di altissimo livello

e le strutture ricettive garantiscono questa sicurezza. Lo sport

sara’ protagonista, stiamo vedendo buoni riscontri dalle nostre

montagne e dai nostri laghi”.

“La ricerca quest’anno e’ di una Lombardia segreta che diventera’

l’essenza di un’estate insolita ma sicuramente molto curiosa –

ha concluso Magoni – perche’ tanti lombardi andranno a scoprire

territori che fino a qualche mese fa davano per scontati e

invece sono convinta che da questa negativita’ nascera’ la grande

opportunita’ di valorizzazione di un territorio che ha molto da

offrire”.

V.A.