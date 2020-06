CORONAVIRUS. SINDACI LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA: LORO RUOLO E’ STATO E SARA’ DECISIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 giugno 2020 – “Il ruolo dei Sindaci e delle

Amministrazioni comunali sono stati ‘decisivi’ per riuscire a

contenere la diffusione del Covid-19. A nome della Regione

Lombardia esprimo la mia gratitudine per il lavoro svolto dai

Sindaci e per quello che svolgeranno nei prossimi mesi per

contenere, non solo i possibili focolai di una nuova ondata

virale, quanto le negative ripercussioni economiche derivanti

dal periodo emergenziale”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook

il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a

proposito dell’Assemblea ordinaria di Anci Lombardia svoltasi

oggi.

“Oltre 1.100 Sindaci – prosegue Fontana – hanno chiesto ed

ottenuto da Regione Lombardia adeguate risorse per avviare i

cantieri e realizzare importanti e indispensabili opere

pubbliche. Ma, aggiungo, che attraverso i Sindaci Regione

Lombardia puo’ realizzare una maggiore semplificazione nei

procedimenti amministrativi, una maggiore efficacia della

governance del territorio, una maggiore razionalizzazione della

spesa pubblica”.

“Confido – conclude il governatore – nel consueto dialogo con i

Sindaci per la ripresa della nostra Regione”.