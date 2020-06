Tragedia familiare a Margno (Lecco): uccide i due figli e si toglie la vita

(mi-lorenteggio.com) Margno, 27 giugno 2020 – Stamane, poco prima delle ore 9.00, in un appartamento di un condominio nei pressi del Piazzale della Funivia, che porta al Pian delle Betulle, due persone, un bambino e una bambina, state trovate senza vita, uccise sembrerebbe dal padre, che si trovava insieme a loro in villeggiatura, del quale sono in corso le ricerche.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso, giunto da Como, ed è giunta un’ambulanza della Croce Rossa Premana, insieme ai Carabinieri del Comando di Lecco, ma, a nulla sono serviti i soccorsi. Oltre ai soccorritori sul posto è giunta da Gorgonzola, in provincia di Milano, la mamma dei due figli, che è stata colta da malore, dopo la tragedia.

Contemporaneamente a Cremeno, in via Milano, sul ponte, i Carabinieri, il personale sanitario dell’elisoccorso, giunto da Bergamo, gli uomini del soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana e i Vigili del Fuoco, hanno soccorso un uomo di 45 anni, che è precipitato dal ponte, che è deceduto sul colpo e stanno recuperando il cadavere, per accertarne l’identità, che sembra essere quella del padre dei due bambini.

In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e la dinamica del duplice omicidio.

V. A.