Milano. Auto si ribalta in via dei Gelsomini, ferite due donne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2020 – Questa notte, intorno alle ore 00.20, in Largo dei Gelsomini, all’altezza del civico 3, in direzione via Giambellino, la conducente di una vettura ha perso il controllo della propria auto ribaltandosi. Due le persone ferite: una donna di 37 anni e un’altra di 61 anni, che dopo esser state soccorse anche dai Vigili del Fuoco, sono state trasportate una in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano e l’altra in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.

V. A.