Abbiategrasso. REstate in Città, aperte le prenotazioni per i prossimi eventi

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 29 giugno 2020. REstate in città, la rassegna di eventi estivi gratuiti a cura dei Servizi Culturali del Comune, anche per questa settimana offre numerosi appuntamenti per soddisfare le più diverse esigenze di svago.

Proseguono infatti le lezioni di Silent Zumba, martedì 30 giugno e anche il successivo, 7 luglio: l’insegnante Michela Forte guiderà i partecipanti tra diversi esercizi a suon di musica, per rimettersi in forma e divertirsi in piena sicurezza. Venerdì 3 luglio e 10 luglio si cambia ritmo, con il Silent Yoga: sempre dalle 21.30, le asana saranno praticate in forma silenziosa con l’insegnante Sara Tramenote, nella suggestiva location del Castello Visconteo.

Il weekend parte poi all’insegna del divertimento, con l’imperdibile Sergio Sgrilli: sabato 4 luglio alle 21.30 il comico e musicista toscano, ma abbiatense d’adozione, porterà sul palco del Castello Visconteo il suo spettacolo “Ricomincio da qui!”: dopo lo stop forzato dell’emergenza Covid-19, ritorna in scena raccontando la sua vita e le sue esperienze, con esilaranti gag dedicate proprio ad Abbiategrasso.

Domenica 5 luglio ecco la proposta della Consulta Giovani con la serata cinema: alle 21.30 sarà proiettato il film “Stonewall” (2015) di Roland Emmerich, che affronta con delicatezza e realismo il tema dell’omosessualità.

In caso di maltempo le proiezioni si terranno all’ex Convento dell’Annunciata in via Pontida, con lo stesso biglietto di prenotazione.

Ricordiamo anche gli eventi del prossimo weekend, per i quali sono già aperte le prenotazioni: sabato 11 luglio alle 21.30 le sonorità del rock riempiranno il Castello Visconteo con i gruppi “Herz” e “Visapatana”, mentre domenica 12 luglio la Consulta Giovani propone il film d’arte “Raffaello il principe delle arti” di Luca Viotto.

COME PRENOTARE

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza dei partecipanti, gli eventi sono tutti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468. Si accetteranno ogni settimana le prenotazioni per gli eventi dei successivi 15 giorni.

I biglietti per gli spettacoli cinematografici devono essere ritirati il mercoledì precedente alla proiezione, dalle 17 alle 19, all’ufficio Cultura nella sede del Castello Visconteo (il primo ufficio a sinistra dell’ingresso).

Tutti gli altri biglietti dovranno essere ritirati la sera stessa dell’evento, dalle 20 alle 21: dopo questo orario, i biglietti non ritirati diventeranno di nuovo disponibili pr altre persone interessate a partecipare.

Per poter accedere a tutte le iniziative è obbligatorio l’uso della mascherina.

Info: Servizi Culturali – Comune di Abbiategrasso, Castello Visconteo, tel. 02-94692.458/468, cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

Consulta il calendario completo con i dettagli su tutte le iniziative in programma

