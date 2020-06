Buccinasco. Fondo emergenza famiglia, al via il bando

L’Amministrazione comunale ha destinato 80 mila euro per continuare a sostenere

chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, con aiuti straordinari

per l’acquisto di generi alimentari, utenze domestiche e spese condominiali. Le

domande saranno finanziate fino ad esaurimento fondi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 giugno 2020 – Un sostegno economico per la spesa alimentare, le utenze domestiche e le spese condominiali per aiutare le famiglie che si trovano a vivere condizioni di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid 19.

Al via da oggi il bando per accedere al “Fondo emergenza famiglia”: l’Amministrazione ha

stanziato 80 mila euro di cui 21 mila destinati all’erogazione di beni spesa alimentari e 59 mila

euro a contributi per utenze domestiche e spese condominiali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande saranno finanziate fino all’esaurimento delle risorse disponibili sulla base dell’ordine di invio della domanda del protocollo.

Il richiedente dovrà sottoscrivere la domanda, allegando anche tutti i documenti richiesti (vedi

Avviso allegato), e inviarla via mail all’indirizzo: set.serviziopersona@comune.buccinasco.mi.it.

Per chiarimenti e supporto nella compilazione della domanda, gli interessati potranno contattare il Settore Servizi alla Persona dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 9 alle 12 il seguente numero telefonico: 02 45797233.

CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO

La misura è destinata alle persone in possesso dei seguenti requisiti:

– residenza nel Comune di Buccinasco

– presenza nel nucleo di almeno un percettore di reddito: lavoratore dipendente con

rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o

di agenzia che abbia subito una riduzione pari ad almeno il 20% (indennità di mobilità,

cassa integrazione, riduzione orario di lavoro) nel periodo gennaio/maggio 2020; libero

professionista o lavoratore autonomo che abbia subito un calo del reddito in conseguenza

della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle

disposizioni adottate per l’emergenza Covid 19 nel periodo gennaio/maggio 2020; decesso

di un componente del nucleo familiare per Covid 19

– ISEE in corso di validità pari o inferiore a 20 mila euro

– Nessun componente del nucleo familiare è proprietario di beni immobili (escluso la prima

casa) che producono reddito (locati)

– Solo per richiesta del buono alimentare, saldo successivo al 30 aprile relativo ai conti

correnti bancari/postali/libretti di risparmio intestati ai componenti del nucleo familiare

non superiore a 4 mila euro

IMPORTO DELLA MISURA

Il sostegno economico è a fondo perduto e prevede l’erogazione di tre tipologie di contributi,

cumulabili tra loro:

– buono spesa di 150 euro + 50 euro per ogni figlio fino a 300 euro

– contributo utenze domestiche: contributo una tantum di 150 euro per famiglie con meno

di tre componenti; contributo una tantum di 250 euro per famiglie con meno di tre

componenti

– contributo spese condominiali per la prima casa di proprietà: per le spese condominiali

annue inferiori a 1500 euro, contributo una tantum pari a 300 euro; per le spese

condominiali annue uguali o maggiori a 1500 euro, contributo una tantum pari a 500 euro

Tutte le informazioni, l’Avviso pubblico e la domanda sul sito istituzionale del Comune:

www.comune.buccinasco.mi.it

