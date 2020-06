Cavenago di Brianza. Al via la nuova campagna di CEM Ambiente, ciak.iosonoilmultipak.it. Partecipare anche per far vincere il proprio Comune

(mi-lorenteggio.com) Cavenago B., 29 giugno 2020. Per chi ha creatività da vendere ed è pure un patito della Raccolta differenziata. Ma anche per chi non si preoccupa minimamente di come dividere i rifiuti prima di buttarli. Tutti possono mettersi alla prova e partecipare alla nuova iniziativa di CEM Ambiente, ideata da Emisfero Destro Teatro. Basta girare un breve video sul proprio personale rapporto con il Multipak, la raccolta di plastica, tetrapak, alluminio e acciaio, e caricarlo sul portale www.ciak.iosonoilmultipak.it dall’1 al 19 luglio 2020. Partecipando così all’iniziativa di sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti, ma anche su riciclo e riutilizzo.

Che video fare?

Ognuno è regista del proprio video ed è libero di pensare liberamente alla raccolta del Multipak. Si può scegliere il luogo, se girare da solo o in gruppo, se costruire una storia o riprendere scene di ordinaria raccolta differenziata. Tutti gli spunti per farsi venire delle idee sono sul sito del progetto e chi vuole partecipare deve solo liberare fantasia e creatività e raccontare in un video di 2 minuti quello che ha in mente. Il video, poi, va caricato sul portale www.ciak.iosonoilmultipak.it e, alla fine, i video più simpatici e creativi saranno valorizzati da CEM Ambiente e anche utilizzati per la prossima campagna istituzionale sul Multipak.

Chi può partecipare?

Ciak si gira è un’iniziativa aperta a tutti. Può essere un’occasione per i cittadini, le associazioni, le parrocchie, le attività commerciali e ambulanti, le aziende, i dipendenti pubblici, i grandi e i piccoli per osservare, e poi raccontare, divertendosi. Uno sguardo sulla raccolta differenziata del Multipak, con simpatie e antipatie, consigli ed errori, lati positivi e negativi.

E poi cosa succede?

Tutto il materiale caricato verrà diffuso tramite i social e il sito di CEM Ambiente e i canali di Emisfero Destro Teatro, ideatore del progetto. Dopo l’estate 2020 ci sarà la presentazione dei video selezionati, valorizzati con un premio ecosostenibile. Verrà premiato anche il Comune dal quale saranno arrivati il maggior numero di video.

“Con questa nuova campagna di comunicazione – spiega Giovanni Mele, presidente di CEM Ambiente – abbiamo voluto lanciarci in una sfida non facile: chiedere ai nostri utenti come differenziano il Multipak. Negli ultimi tempi, infatti, la qualità del rifiuto è leggermente peggiorata e capire dai cittadini come fanno la differenziata per noi è molto importante per correggere errori e dare nuovi suggerimenti di corretta divisione dei rifiuti”.

E ora AZIONE! Tutte le info sul sito www.ciak.iosonoilmultipak.it.

V.A.