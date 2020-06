INCENDIO VIGNATE, ASSESSORE CATTANEO: EVENTO RISOLTO. ATTENDIAMO ESITO SOPRALLUOGO ARPA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 giugno 2020. “Regione Lombardia e’ attenta al

territorio e vigila sugli impianti di trattamento dei rifiuti.

L’intensificazione dei controlli di questi ultimi mesi ha

permesso di ridurre in modo significativo gli episodi di

incendi”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione

Lombardia, Raffaele Cattaneo, in merito all’incendio divampato

ieri presso la Ditta Palmieri di via Camporicco a Vignate (Mi),

autorizzata alla gestione di rifiuti non pericolosi.

“L’evento si e’ risolto ieri sera – ha proseguito l’assessore – e

non sono stati riscontrati valori anomali sulla qualita’

dell’aria, rilevabili con la strumentazione in possesso dei

tecnici dei vigili del fuoco. E’ in corso il sopralluogo di Arpa

per le valutazioni e le analisi del caso sull’area oggetto

dell’incendio: attendiamo gli esiti per valutare la situazione”.

“Dalle informazioni ricevute da Arpa e dai Vigili del fuoco – ha

concluso Cattaneo – il materiale interessato dall’incendio era

costituito prevalentemente da carta e da materassi, e le fiamme

sono state domate ancora nella serata di ieri e Arpa ha dato le

necessarie indicazioni per lo smaltimento delle acque di

spegnimento”.

V.A.