Rho. Chiusa per lavori Via Castellazzo, da Via Mattei a via Don Mazzolari

Dalle ore 8:00 di lunedì 6 luglio alle ore 18:00 di venerdì 10 luglio

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 giugno 2020. La viabilità di via Castellazzo sarà temporaneamente modificata dalle ore 8:00 di lunedì 6 luglio alle ore 18:00 di venerdì 10 luglio, in quanto la via sarà chiusa per lavori in entrata da via Mattei.

Sarà consentito solo il transito ciclopedonale, mentre quello veicolare sarà dirottato sull’attigua via San Carlo.

A causa di una perdita sulla tubazione della rete teleriscaldamento, Linea Green s.p.a., proprietaria dell’impianto, dovrà eseguire i necessari interventi di riparazione che comportano la manomissione di un tratto stradale di via Castellazzo nel tratto compreso tra via Mattei e via Don Mazzolari.

