RhoWelfare: nuove proposte educative per una estate tutta tecnologica!

(mi-lorenteggio.com) Rho, 29 giugno 2020. Sulla piattaforma di welfare territoriale rhodense arrivano i Campus e i corsi digitali di Stripes Coop

L’estate di bambini e ragazzi è digitale con Stripes Coop! Con l’arrivo dell’estate la Cooperativa Stripes ha deciso di proporre differenti attività formative e ricreative dedicate a tutti i bambini e ragazzi che vogliono vivere un’esperienza super tecnologica. Sono due le attività proposte: il Campus estivo settimanale “Naturalmente Tecnologici”, rivolto a bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria, e i Digital Summer, brevi corsi online di coding robotica educativa dedicati a due differenti fasce di età, 8-12 anni e 13-16 anni.

Le proposte sono state pensate con l’intento di andare incontro ai bisogni delle famiglie, sia in tema di conciliazione vita-lavoro sia rispetto alle esigenze di socializzazione di bambini e ragazzi. Nella progettazione delle attività, curate principalmente dagli educatori e operatori dello Stripes Digitus Lab, si è scelto di optare per due differenti tipologie i servizi, una in presenza e una a distanza, per permettere a genitori e bambini di scegliere in tranquillità l’attività più idonea alle proprie specificità e preferenze.

Data l’utilità dei servizi progettati la Cooperativa ha scelto, inoltre, di promuovere i servizi su RhoWelfare, la piattaforma nata nel pieno dello scenario emergenziale, in collaborazione con il Gruppo Cooperativo CGM e Moving, per dare risposta alle necessità del territorio. In tale ottica di welfare, infatti, l’idea è stata quella di proporre dei servizi modulabili e flessibili, optando ad esempio per la scelta settimanale di ogni servizio.

Il Campus, che si svolgerà presso il Centro per l’infanzia e la famiglia BIOBAB di Milano, verrà organizzato e gestito nel rispetto delle normative vigenti relative all’emergenza sanitaria Covid-19. Si darà spazia a tante attività outdoor, dedicate alla scoperta del mondo naturale, al coding e alla robotica. I mini corsi, invece, saranno un’occasione per imparare qualcosa di STEAM insieme a coetanei, grazie alla guida di educatori specializzati in coding e robotica educativa.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente i referenti dello Stripes Digitus Lab sia tramite i contatti diretti (digituslab@pedagogia.it) sia attraverso il form “Richiedi informazioni” presente sulla piattaforma Rho Welfare

V.A.