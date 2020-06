SOTTOSCRITTO L’ACCORDO TRA IL COMUNE DI CARUGATE E A2A PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI RICARICA

Prevista l’installazione di 7 colonnine e la gestione del servizio per 8 anni

(mi-lorenteggio.com) Carugate, 29 giugno 2020 – A2A, mediante la società controllata A2A Energy Solutions, e il

Comune di Carugate hanno siglato un contratto di concessione, della durata di 8 anni, per la

realizzazione e la gestione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo deriva

dall’aggiudicazione del bando per l’assegnazione delle aree promosso dall’amministrazione

comunale negli scorsi mesi.

Le installazioni sono previste in diversi punti del territorio: via XX Settembre (nei pressi del

Municipio), via Garibaldi, via del Ginestrino (parcheggio Centro sportivo comunale), via Fidelina

(parcheggio piscina comunale), via Cesare Battisti (parcheggio Parco Centro), via San Francesco

d’Assisi e via De Gasperi.

L’accordo prevede l’installazione e la gestione di 1 colonnina di ricarica Fast Charge

Multistandard (ricarica contemporanea di due veicoli elettrici, di cui uno sul lato in corrente continua

DC fino a 50 kW e l’altro sul lato in corrente alternata fino a 22 kW) e di 6 colonnine di ricarica

Quick Charge (ricarica contemporanea di due veicoli elettrici su entrambi i lati in corrente alternata

fino a 22 kW), integrate nel circuito E-moving di A2A già presente a Milano, Brescia, Bergamo,

Cremona, Rovato e in Valtellina.

Anche le infrastrutture che saranno installate a Carugate, come tutte quelle della rete pubblica di

ricarica, saranno alimentate con energia verde 100% rinnovabile, certificata dal marchio ‘100%

GREEN A2A’.

Per il Gruppo A2A è un ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio Piano

di Sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui opera ad essere protagoniste di una nuova

economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smart.

Dal 2010, con il progetto E-moving, A2A ha sviluppato una rete di oltre 660 punti di ricarica pubblici

per la ricarica di veicoli elettrici a 2, 3 e 4 ruote. Lo sviluppo della rete, attraverso l’implementazione

di stazioni di ricarica che adottano tecnologie innovative, è reso possibile anche grazie all’esperienza

e alle sperimentazioni in corso a Milano in via Ponte Nuovo e in viale Giovanni da Cermenate, a

Brescia e a Salò, dove A2A ha realizzato quattro E-Hub per la ricarica dei veicoli elettrici della propria

flotta: una scelta green per contribuire alla crescita di una mobilità più smart, più innovativa e più

sostenibile. L’esperienza di A2A ha permesso, inoltre, l’implementazione di modelli di business e

offerte al servizio delle pubbliche amministrazioni, dei cittadini, delle flotte aziendali e dei car-sharing.

Un progetto fortemente voluto dall’Assessore ai Lavori Pubblici Ing. Paolo Riva, che con il Sindaco

Dott. Luca Maggioni presenta la visione dell’amministrazione comunale di Carugate.

“Il cammino verso una mobilità più sostenibile passa necessariamente attraverso il superamento dei

veicoli alimentati da combustibili fossili verso i nuovi mezzi di trasporto ad alimentazione elettrica.

Saranno due i filoni fondamentali per arrivare in temi rapidi a questi obiettivi: 1 – uno sviluppo

tecnologico per migliorare sempre più il tema dell’autonomia e dei tempi di ricarica; 2 – la creazione

delle infrastrutture. Per questo abbiamo ritenuto di fare la nostra parte lanciando un forte impulso

attraverso questa iniziativa, alla quale stiamo lavorando da quasi due anni e che finalmente vede la

luce” dice l’Ing. Paolo Riva.

“Nonostante il mercato sia in forte espansione (soprattutto nei paesi del nord Europa) le auto “fullelectric” sono ancora una goccia nel mare. Stimolare la crescita delle infrastrutture crediamo possa

essere un passaggio importante per creare le condizioni affinché questa transizione epocale possa

avvenire nel minore tempo possibile. Questa è una delle nostre riposte concrete al problema

dell’inquinamento e della qualità dell’aria nelle nostre città. Un altro tassello che andiamo ad

aggiungere nello sviluppo di una nuova mobilità e nel rendere Carugate una città sempre più

moderna e sostenibile, oltre che un servizio in più per i carugatesi e chi frequenta la nostra città”

sostiene il Sindaco Luca Maggioni.

“Con un occhio già al futuro: lo sviluppo tecnologico sta già proponendo soluzioni nuove e molto

interessanti, quali per esempio la possibilità di creare stazioni di ricarica diffuse sfruttando

l’infrastruttura della pubblica illuminazione” prosegue il Sindaco. “Siamo vigili e saremo pronti a

mettere in campo nuove iniziative, facendo sì che quello che presentiamo oggi sia solo il punto di

inizio di uno sviluppo, anche culturale, che la nostra città dovrà promuovere nei prossimi anni.

Le colonnine saranno posizionate nei punti cruciali della città, in tutti quei luoghi che prevedono una

“sosta lunga”, ove per raggiungere il centro città, ove per praticare sport o fruire di pubblici servizi.

L’operazione non costerà nulla alle casse comunali, in quanto A2A realizzerà i lavori a proprie

spese”.