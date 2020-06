TAXI, MAZZALI: “FDI SEMPRE VICINA A CATEGORIA. DOMANI IN CONSIGLIO REGIONALE MOZIONE DA ME FIRMATA PER AIUTI”

Milano (29 giugno 2020) – “Domani, verrà votata in Consiglio Regionale la mozione da me firmata che chiede alla Giunta lombarda aiuti per i taxisti”.

Così annuncia Barbara Mazzali consigliera regionale di Fratelli d’Italia.

“Credo doveroso dare al servizio del trasporto non di linea il nostro aiuto in questo grave momento di crisi. Vedere, ogni giorno, alle fermate taxi innumerevoli autisti in attesa di una chiamata fa piangere il cuore. Questa immagine dà l’esatta idea di come le città siano ancora ferme ad aspettare il ritorno delle persone, in particolare di turisti stranieri.

Nel periodo di lockdown i taxi hanno sempre garantito il loro servizio con tutti i rischi connessi al caso. Riconoscendo la grande importanza del loro lavoro, come Regione,- conclude Mazzali- insieme all’Assessore De Corato, in piena emergenza abbiamo voluto dar loro le mascherine di protezione, introvabili in quel periodo”.