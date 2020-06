Un monologo sulla vita di Giovanni Falcone a Buccinasco

Lunedì 6 luglio alle 21.30 sul piazzale davanti alla biblioteca torna la rassegna

“Buccinasco contro le mafie”, con lo spettacolo di e con Dario Leone. Ingresso libero

fino ad esaurimento posti, consigliato anche ai ragazzi (dalle scuole medie)

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (29 giugno 2020) – Dopo tanti spettacoli per gli studenti di Buccinasco, l’attore e regista Dario Leone torna nel nostro territorio con una versione inedita – all’aperto – del suo monologo “Bum ha i piedi bruciati”. Per raccontare a tutti la storia del giudice Giovanni Falcone. Lo spettacolo è in programma lunedì 6 luglio alle ore 21.30 sul piazzale della biblioteca comunale (via Fagnana 6, Buccinasco MI): l’ingresso è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

A Giovanni Falcone è dedicata l’ottava edizione del festival culturale ‘Buccinasco contro le mafie’ come ricorda il sottotitolo della rassegna con una sua celebre frase ‘la mafia non è affatto

invincibile’: “A causa dell’emergenza sanitaria – spiega Rosa Palone, assessora alla cultura

antimafia – gli eventi in programma a primavera sono saltati (film, incontri, spettacoli, laboratori nelle scuole), ma appena è stato possibile abbiamo voluto fortemente la presenza di Dario Leone con il suo monologo che molti nostri studenti conoscono bene: tratto liberamente dal romanzo per ragazzi ‘Per questo mi chiamo Giovanni’ di Luigi Garlando, lo spettacolo è stato spesso rappresentato nelle scuole nell’ambito del nostro festival per il contrasto culturale alle mafie. Quest’anno lo proponiamo a tutti nello splendido scenario serale del Parco Spina Azzurra che ci sorprenderà per l’atmosfera, perché la battaglia culturale contro la criminalità organizzata non si deve arrestare neppure per colpa di un virus. Come raccontano anche le cronache recenti, con condanne e chiusure di attività, le mafie continuano a portare avanti i loro affari ma vengono anche fermate”.

Lo diceva il giudice Giovanni Falcone: “La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni”. Queste le celebri parole del magistrato siciliano in un’intervista a RaiTre il 30 agosto 1991.

V.A.