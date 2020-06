Assago. Incidente in via Di Vittorio, grave 41enne caduto da moto

(mi-lorenteggio.com) Assago, 30 giugno 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.45, in via di Vittorio, all’altezza della rotonda adiacente all’Hotel Royal Garden, un motociclista di 41 anni ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, che arrivava dall’ospedale Niguarda, dopo aver portato un ferito di un incidente stradale avvenuto a Zibido San Giacomo, e dopo le prime cure ha trasportato il motociclista in codice giallo in elicottero in ospedale, mentre la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi del sinistro e diretto il traffico, a quell’ora molto intenso, in quanto la direttrice collega la città ai centri commerciali e alle autostrade.

V. A.