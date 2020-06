I fenomeni dell’intrattenimento online 2020: i social su tutti, ma crescono giochi e streaming

Rispetto ad altre nazioni fortemente digitalizzate, l’Italia non aveva ancora abbracciato totalmente questa tendenza, ma i primi mesi del 2020 hanno visto anche la nostra nazione prendere questa direzione e i protagonisti assoluti sono stati i social, ma non solo.

Fonte: Pexels

Facebook, YouTube, Instagram: il podio dei social secondo Google Barometer e Blogmeter

Milano, 30 giugno 2020 – Secondo Google Consumer Barometer, i tre social network più utilizzati dagli italiani sono nel seguente ordine Facebook, YouTube e Instagram. Il dato viene confermato da Blogmeter.it, istituto certificato ASSIRM, oltre che leader per servizi di Integrated Social Intelligence, che aggiunge delle interessanti informazioni le quali ci permettono di comprendere anche che tipo di utilizzo viene fatto di questi social network e con quali finalità. Ebbene, il 48% degli intervistati (su 1703 utenti già registrati su almeno un social) utilizza queste reti sociali per curiosare fra immagini, video e contenuti multimediali in generale. Il dato estremamente interessante è che ben 3 italiani su 10 sarebbero predisposti a cambiare idea su un comportamento d’acquisto in seguito all’influenza ricevuta dai social network e in particolare dai cosiddetti “influencer”, informazione che ci palesa l’importanza di questi strumenti e ci spiega in parte il perché di così tanti investimenti da parte di grosse aziende vengano indirizzati verso questo settore. Un aspetto questo che in qualche maniera renderebbe comprensibile anche il largo consumo di contenuti su queste applicazioni è che l’utilizzo che viene fatto dei social network da parte degli utenti è effettuato prettamente da mobile. “Solo” al quarto posto di questa speciale classifica troviamo TripAdvisor, mentre Twitter è quinto. In grossa crescita Tik Tok che si assesta al decimo posto e rappresenta uno dei fenomeni più felici legati al mondo dei social, utilizzato soprattutto dagli under 30.

Gaming e gioco d’azzardo: altra fetta importante dell’intrattenimento

Il gioco è una parte importante nella giornata di ogni persona, nonostante i momenti ludici diminuiscano via via che si va avanti con l’età e ci si allontana dall’età infantile. C’è chi si diletta con il proprio smartphone, giocando a carte o alle slot machine tornando a casa in metro, chi fa uso del computer fisso o del laptop e poi ci sono i giocatori “esperti” che si sfidano su console come PlayStation, Xbox e Nintendo. In particolare, quello del gioco d’azzardo online è un business complessivo di oltre 10 miliardi di euro, fra i giochi preferiti dagli italiani c’è il poker online che nel maggio 2020 ha fatto registrare una spesa di 14,3 milioni di euro e nel mese precedente di ben 20 milioni. Se mettiamo a confronto i mesi di maggio del 2019 e del 2020, vediamo che nel 2020 il business del poker è andato meglio del 129%. Le motivazioni di questo grande successo nel gioco d’azzardo online sono da andare a ricercare nella facilità di fruizione che può ormai avvenire su qualsiasi dispositivo mobile e ovunque ci sia una connessione e poi nelle innumerevoli promozioni che vengono offerte e che possiamo consultare su Casinos.it, ad esempio, come giri gratis e bonus di benvenuto. Un valore aggiunto al gioco d’azzardo online che è comune anche nel gaming è la grafica sempre più accattivante su cui i creatori di sotware investono ogni anno milioni di euro. Il settore del gaming rappresenta infatti un giro d’affari di oltre 1,5 miliardi di euro e c’è qualcuno che scommette persino sulla presenza degli eSport alle Olimpiadi 2024.

Lo streaming è sul podio, ma Netflix e Amazon hanno tanta concorrenza

Non è quindi lo streaming il principale strumento di intrattenimento degli italiani, sebbene Netflix in Italia abbia 4,6 milioni di abbonati e se ne prevedano ben 7 entro il 2025. Fra i migliori servizi di streaming c’è sicuramente un prodotto di Amazon, colosso dello shopping online che si è lanciato nella sfida dei contenuti multimediali con PrimeVideo.com. Accanto a questi due mostri sacri dell’intrattenimento, stanno spuntando come funghi altre piattaforme degne di nota. Non si possono non citare, ad esempio, NOW TV che è specializzata in film di un certo spessore e anteprime interessanti, o ancora Infinity. Da poco è nato un progetto tutto italiano, TubyTv: un canale di intrattenimento multi tematico che che viene distribuito online tramite i social network Facebook, YouTube, Tik Tok e Instagram.

Che il futuro sia online non ci sono dubbi, bisognerà però adesso vedere chi riuscirà a intercettare o a prevedere quelle che saranno le tendenze che funzionano e attenzione ai più giovani che iniziano a saper programmare già alle scuole elementari.

L. M.