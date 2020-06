Milano. “Il centro destra non partecipa alle farse della sinistra di Città metropolitana”

“No ad un parere preconfezionato sul Piano Territoriale Metropolitano di Milano senza avere condiviso lo stesso con i territori”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2020 – Ad affermarlo i sono i consiglieri metropolitani del centrodestra.

Questa la ragione per cui i sindaci di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia non partecipano alla Conferenza metropolitana.

Non c’è un parere da esprimere ma la necessità di ripartire dalla condivisione con i territori esclusi dapprima per prassi e poi con la scusa del lockdown.

“Palazzo isimbardi vuole dire la sua e imporla alle amministrazioni dei 133 comuni di Città metropolitana senza avere accolto le istanze provenienti da quei comuni che con richieste e osservazioni hanno manifestato le proprie esigenze diverse da quanto i tecnici hanno predisposto per un Ente inutile quale è diventato la ex Provincia di Milano. Dobbiamo riappropriarci della politica che caratterizzava le scelte fatte dalle istituzioni per favorire i cittadini – spiega il consigliere metropolitano Ettore Fusco della Lega – perché i territori non siano schiavi delle scelte dei tecnici fatte per favorire lobby ed interessi tanto cari alla sinistra ma poco vicini al nostro modo di intendere lo sviluppo del territorio a misura d’uomo e soprattutto condiviso con i sindaci ed i territori a cui questo Piano Territoriale è rivolto”.

Il Centrodestra unito boccia così il PTM ribadendo la necessità che si riparta dal territorio e che questo importante strumento sovra comunale sia studiato coinvolgendo tutti ed in funzione di un cambio alla guida della stessa Città metropolitana che avverrà tra un anno con le elezioni del Comune di Milano.

