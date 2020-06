TAXI: ROZZA E PONTI (PD), “DALLA LEGA OPERAZIONE FURBETTA, LAVOREREMO PER DARE AI TAXISTI SOLDI CASH”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 giugno 2020 – “La Lega tenta un’operazione furbetta a danno dei taxisti, che vivono una difficoltà vera e profonda. Mettere risorse in conto capitale significa non dare nulla in modo immediato, ma noi lavoreremo in commissione, con la nostra risoluzione, per trasformare questi impegni in soldi cash, come quelli messi a disposizione dal comune di Milano e come altre risorse per le quali sta lavorando il Governo.”

Così dichiarano i consiglieri regionali Carmela Rozza e Gigi Ponti, del Pd, dopo la votazione quasi all’unanimità, oggi in Consiglio regionale, di una mozione della Lega che impegna la Regione a stanziare risorse in conto capitale, quindi per investimenti, in favore dei taxisti, categoria di piccoli imprenditori duramente colpita dal lockdown e dalle restrizioni alla mobilità delle persone.

