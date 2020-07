Barona. 58enne arrestata con due etti di droga

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 luglio 2020 – Le indagini per contrastare il traffico di droga in zona hanno portato gli agenti del Commissariato Lorenteggio a individuare un appartamento in via De Pretis come base di spaccio.

Ieri alle ore 18, approfittando dell’arrivo in casa della donna che vi abita, i poliziotti della Squadra Investigativa sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato 24 bustine con 236,36 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione perfettamente funzionanti, una scatola con numerose bustine di cellophane uguali a quelle utilizzate per il confezionamento e 70 euro.