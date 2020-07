Buccinasco. “Adottaunafamiglia”: la nuova iniziativa di solidarietà del Comune

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 1 luglio 2020 – Si chiama “Adottaunafamiglia” la nuova iniziativa di solidarietà che l’Amministrazione propone a chi può e desidera contribuire alle azioni di sostegno alle famiglie in

difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus per la perdita o la riduzione di ore del proprio lavoro

con la conseguente riduzione del reddito familiare.

“Con questa nuova raccolta fondi – spiega il sindaco Rino Pruiti – la nostra Amministrazione

intende farsi interprete dei sentimenti di solidarietà che fin dall’inizio dell’emergenza hanno

animato i nostri cittadini: lo dico con orgoglio e commozione, con la consapevolezza che molte

famiglie vivono ancora in situazioni di particolare difficoltà economica e hanno ancora bisogno del

nostro aiuto, del sostegno di chi può e desidera ancora offrire il proprio contributo”.

“Come già da anni fa la Caritas in parrocchia – continua Pruiti – proponiamo di ‘adottare’ una

persona o una famiglia, in modo continuativo. Un impegno costante (con donazioni mensili con un

bonifico periodico indirizzato al conto corrente della nostra Tesoreria) per garantire un po’ di

serenità a chi oggi vive in stato di disagio”.

Dopo i due bandi per i buoni spesa alimentare e le misure per il sostegno all’affitto, ieri

l’Amministrazione ha pubblicato l’Avviso Fondo emergenza famiglia per la spesa di generi di prima

necessità, le utenze domestiche e le spese condominiali.

Intanto grazie alla generosità dei cittadini e l’impegno dei volontari, continua l’iniziativa di

solidarietà “La spesa sospesa”.

A questa si aggiunge l’attivazione dell’ulteriore fondo di mutuo soccorso, con il progetto

“Adottaunafamiglia”: si invita chi può a versare sul conto corrente del Comune, a cadenza mensile,

una somma da destinare a un nucleo familiare o a un singolo colpito dalla situazione di crisi

causata dall’emergenza Covid.

ADOTTAUNAFAMIGLIA: COME FARE

Si invitano i cittadini che ne hanno la possibilità di sostenere una famiglia/singolo fragile che si

rivolge al servizio sociale. Nel rispetto della privacy di ogni cittadino, non saranno divulgati i

nominativi di chi riceverà l’aiuto economico, nemmeno ai donatori (che saranno comunque

informati su come verranno utilizzati i fondi).

Si propone non un aiuto una tantum, ma un impegno a cadenza mensile (anche di una piccola

somma, decisa dal donatore) da versare tramite RID bancario/bonifico periodico sul conto

corrente della Tesoreria comunale:

Comune di Buccinasco

IT 91 M 05696 32650 000002350X13

(Banca Popolare di Sondrio Via Aldo Moro, 9)

causale: ADOTTA UNA FAMIGLIA

Secondo quanto prevede il Decreto Legge del 17 marzo (art. 66) “Incentivi fiscali per erogazioni

liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19”, a chi nel 2020 ha effettuato donazioni spettano detrazioni fiscali.