Buccinasco, asta pubblica per l’area di via della Resistenza

In vendita il terreno di proprietà comunale della superficie di circa 4500 metri

quadrati con possibilità di trasformazione a residenziale, commerciale o attività

compatibili. Base d’asta di 919 mila euro. Domanda di partecipazione fino al 31 luglio

2020 alle ore 12.

Buccinasco (1 luglio 2020) – È stata bandita oggi l’asta pubblica per la vendita dell’area comunale

di via della Resistenza della superficie territoriale di circa 4.500 metri quadrati. L’area,

attualmente libera da costruzioni, è inserita in un consolidato contesto residenziale ed è posta

lungo un’importante direttrice viaria servita dai mezzi pubblici, che collega Corsico con Assago.

Il Piano di Governo del Territorio vigente individua quest’area come “Ambito di trasformazione”

prevedendone uno sviluppo edilizio compatibile alla vocazione residenziale della zona, attuabile

attraverso molteplici soluzioni: sull’area si potranno edificare almeno 6.780 metri cubi di edifici ad

uso prevalentemente residenziale, mentre non sono ammesse destinazioni produttive o

commerciali di grandi dimensioni. Sui terreni interessati sono state svolte indagini ambientali e

non sono state riscontrate anomalie.

La base d’asta è fissata a 919 mila euro.

Il bando, con relativa documentazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Buccinasco

nella sezione Concorsi e Gare. L’istanza di partecipazione dovrà essere indirizzata al Settore

Urbanistica e consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune (in un unico plico chiuso, sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura) da oggi 1° luglio al 31 luglio entro e non oltre le ore 12. Si

potrà presentare a mano previo appuntamento o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

mediante il servizio postale pubblico o privato.

L’asta pubblica avrà luogo il giorno 3 agosto alle ore 10 presso la Sala consiliare (via Vittorio

Emanuele 7).