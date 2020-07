(mi-lorenteggio.com) Pavia, 1 luglio 2020 – Nel tardo pomeriggio di oggi, a Parona, all’altezza dell’incrocio tra via Case Sparse per Albonese e via Per Cilavegna, un ragazzino di 14 anni, per una dinamica in fase di ricostruzione è stato investito, riportando serie ferite. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso, giunto da Milano, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.

V. A.