Aziende e tecnologia: perché è importante ottimizzare un sito web per smartphone e tablet

Milano, 2 luglio 2020 – Con più di 2.500 start up al 2019, la Lombardia è la regione con più giovani imprese d’Italia. Se il segreto del successo di una nuova azienda dipende da molti fattori, non tutti prendono in considerazione l’importanza dell’ottimizzazione del proprio sito web per smartphone e dispositivi mobili, unico modo per non escludere tutti quei potenziali clienti che preferiscono navigare su internet da telefono.

Ottimizzare i siti web per i dispositivi mobili

L’esperienza di navigazione da computer è molto diversa da quella su smartphone. Come prima differenza ci sono le dimensioni dello schermo e il suo orientamento: orizzontale da computer e, quasi sempre, verticale da smartphone e tablet. Ma non solo: un sito web consultato da dispositivo mobile deve essere a “portata di dito” e quindi i link e i pulsanti di ricerca devono adattarsi a questa nuova modalità. Durante la costruzione di un sito web è quindi fondamentale prendere in considerazione l’esperienza utente che un cliente avrà da smartphone e tablet, alleggerendo dunque il layout, prediligendo contenuti leggeri e veloci da caricare, riducendo il numero di widget superflui ed evitando testi e link troppo piccoli.

La presenza di una versione mobile-friendly di un sito web viene inoltre favorita da Google, che dal 2015 predilige i siti web di questo tipo nel suo posizionamento delle pagine nei risultati di ricerca.

Fortunatamente, i principali programmi di creazione siti web come WordPress e di temi per le piattaforme adattano in automatico layout e contenuti per la lettura con dispositivi mobili inserendo, ad esempio, il tipico menù detto “ad hamburger”, cioè con le tre linee orizzontali, al posto del tradizionale menù dei siti da computer. Questi strumenti fanno però solo metà del lavoro: durante lo sviluppo di un sito web è di fondamentale importanza controllare di tanto in tanto la resa della piattaforma da smartphone e tablet. Un elemento che sembra nella posizione perfetta su computer potrebbe infatti risultare troppo grande o in una posizione scomoda su dispositivo mobile. Chi però non se la sente di ottimizzare da solo il proprio sito web per la fruizione da smartphone o tablet può fortunatamente rivolgersi ai tanti web designer e sviluppatori professionisti o acquistando temi già pensati per essere reattivi e facilmente adattabili ai dispositivi mobili come quelli disponibili su Jimdo.

L’alternativa al sito web: l’app

Se il primo passo per trovare potenziali clienti e rendere il proprio sito web fruibile da tutti i dispositivi è l’ottimizzazione per smartphone e tablet, in alcuni casi il secondo passo può essere quello della creazione di un’app apposita che vada a sostituire la navigazione da browser. Questa opzione può aiutare a rendere ancora più fluido l’utilizzo di piattaforme con alti livelli di interattività in cui l’utente non si limita a leggere ma deve, per esempio, inserire informazioni e fare ricerche. Quante volte ci è capitato di cercare un treno sul sito di Trenitalia da smartphone ed essere infastiditi da banner per l’approvazione dei cookie, pop up e tempi di caricamento troppo lenti? Le app dal design dedicato e la capacità di caricare contenuti, che magari sul computer si appoggiano a programmi come Adobe Flash Player, permettono di migliorare l’esperienza dell’utente e di creare versioni mobile dei siti web mantenendo intatta la qualità dei contenuti.

Non è raro oggi infatti trovare siti molto interattivi che offrono agli utenti, oltre a un sito ottimizzato, anche un’app: Via Michelin sotto forma di app funge come vero e proprio navigatore e permette di salvare i tragitti cercati, il casinò digitale Betway Casinò, le cui slot machine e partite in live streaming richiedono alti livelli di interazione da parte dei clienti, ha creato un’app casino ad hoc per i dispositivi iOS e i principali e-commerce come Ebay, dopo aver ottimizzato le prestazioni del sito da PC, hanno creato delle app in modo da poter avvertire gli utenti tramite notifiche quando ci sono novità riguardo vendite o acquisti.

Se queste aziende hanno ovviamente alle spalle team di professionisti dedicati solamente allo sviluppo delle applicazioni, è possibile creare delle app efficaci con qualsiasi budget. Sono infatti disponibili diversi software Android e iOS come Mippin o Apper che permettono di creare app relativamente semplici in pochi passi, spendendo non più di dieci euro. Per risultati più professionali, software come Roadie Mobile e Appery.io permettono di creare app sofisticate con tanto di notifiche e plug-in personalizzati per poco più di cento euro al mese. Chi invece preferisce affidarsi a un professionista in grado di programmare e di gestire l’app una volta creata può cercare lo sviluppatore più adatto alle specifiche esigenze su piattaforme come Yeeply e ProntoPro, che hanno tra i loro iscritti programmatori e sviluppatori provenienti da tutta Italia con diversi livelli di esperienza e, di conseguenza, di costo.

Se costruire un sito web per computer è il primo passo per ogni azienda per iniziare ad attirare nuovi clienti, in un’epoca in cui quasi il 70% degli utenti visita i siti web da telefono non bisogna trascurare la versione per smartphone e tablet della piattaforma.

L. M.