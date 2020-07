Basiglio e Pieve Emanuele: test sierologici e tamponi a disposizione dei cittadini

Grazie alla convenzione siglata dalle amministrazioni comunali di Basiglio e Pieve Emanuele con l’Istituto clinico Humanitas, per i cittadini residenti è prevista una tariffa agevolata

Basiglio e Pieve Emanuele (2 luglio 2020) – Per i cittadini residenti a Basiglio e a Pieve

Emanuele, il costo del test sierologico è stato ridotto a 24 euro dai 40 euro di listino: è

quanto prevede la convenzione con l’IRCCS Istituto clinico Humanitas firmata dai sindaci

Lidia Reale e Paolo Festa.

L’esame serve a misurare la quantità di anticorpi IgG anti-Coronavirus presenti nel

sangue, consentendo uno screening epidemiologico sulla diffusione del Covid-19.

“Volevamo individuare una soluzione – sottolinea il sindaco di Basiglio Lidia Reale – che

desse certezze ai nostri cittadini. Dopo aver richiesto uno studio sulla nostra

popolazione, senza però ottenere una risposta positiva, e aver scartato l’ipotesi di test

sierologici costosi e non seguiti dai necessari tamponi in caso di positività, abbiamo

verificato la disponibilità di soggetti del territorio che avessero elevate competenze

scientifiche e sanitarie. Ha risposto Humanitas che ringrazio, perché ancora una volta ha

dimostrato attenzione a temi che riguardano la salute pubblica”.

Le persone che dovessero risultare positive ai test sierologici verranno contattate

dall’Istituto entro 48 ore per essere sottoposte al tampone rino-faringeo, che ha un

costo di 62,89 euro (il sistema sanitario provvederà al rimborso).

“Siamo convinti che la situazione ideale e più giusta avrebbe dovuto vedere Regione

Lombardia, a cui fa capo la gestione sanitaria del nostro territorio, farsi carico della

spesa dei test sierologici – commenta il sindaco di Pieve Emanuele Paolo Festa –

rendendoli disponibili a tutti a titolo completamente gratuito. In questo modo avremmo

avuto una mappatura della situazione epidemiologica rilevante. Preso atto che tale

situazione non avrebbe potuto realizzarsi, abbiamo voluto provare a dare ai nostri

cittadini a un prezzo scontato questa opportunità. Abbiamo inoltrato la richiesta a più

strutture del nostro territorio e Humanitas – conclude il sindaco di Pieve – ha risposto

positivamente: all’ospedale va il nostro ringraziamento per essersi dimostrato ancora una

volta collaborativo e per essere sempre un punto di riferimento importante per la salute

dei nostri cittadini”.

I test sierologici permetteranno di stimare la diffusione dell’infezione nelle comunità di

Basiglio e Pieve Emanuele, evidenziando l’avvenuta esposizione al virus consentendo, in

alcuni casi attraverso la successiva esecuzione del tampone, di identificare l’infezione in

individui asintomatici. Garantendo così informazioni utili a livello epidemiologico e di

ricerca scientifica oltre che personale, che unite al rispetto dei comportamenti

responsabili suggeriti dalle autorità sanitarie regionali (come la distanza sociale e la

mascherina da indossare) possono contribuire a ridurre il contagio.

Per accedere al test sierologico convenzionato occorre rivolgersi direttamente

all’Istituto clinico Humanitas, telefonando allo 02.8224.8224 e specificando, al momento

della prenotazione, di essere residenti nei Comuni di Basiglio o di Pieve Emanuele.