BIBLIOTECHE CIVICHE. UNA APP PER SEMPLIFICARE L’ACCESSO E NUOVI SERVIZI IN SORMANI E IN 20 SEDI RIONALI

Dopo gli “scaffali aperti” a luglio riapriranno progressivamente anche le sale lettura. Rientrato in funzione anche il Bibliobus. Record di download per Milano da Leggere

Milano, 2 luglio 2020 – Oltre ai servizi di prenotazione online, ritiro dei libri prenotati e restituzione in sede, il Sistema Bibliotecario Milanese ha riattivato in questi giorni anche lo “scaffale aperto”, ossia l’accesso diretto alle collezioni esposte, in modo da consentire ai lettori di sfogliare e scegliere libri e multimediali senza la mediazione obbligata del catalogo. Entro la fine di questa settimana saranno 16 le biblioteche con questo servizio attivo e le rimanenti biblioteche di quartiere si aggiungeranno la settimana prossima. Durante il mese di luglio riapriranno progressivamente anche le sale lettura, per accedere alle quali, in base alla normativa vigente, sarà necessario prenotarsi.

La modalità di prenotazione degli appuntamenti da oggi è più semplice grazie alla app “Affluences”, che può essere scaricata liberamente e utilizzata in tutte le sedi, per la registrazione degli appuntamenti relativi ai servizi già attivi, sia per quelli che saranno attivati nel prossimo futuro. Accessibile anche via web, “Affluences” non richiede alcuna registrazione e in pochi passaggi permette di scegliere data e ora in cui presentarsi in biblioteca.

Riattivato anche il servizio Bibliobus, che da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12.30, ha ripreso servizio nei diversi quartieri della città.

Tutte le informazioni e maggiori dettagli su milano.biblioteche.it/servizi/fase2/

MILANO DA LEGGERE

Si è conclusa ieri con un record di download (oltre 139mila) l’edizione 2020 di “Milano da Leggere” dedicata a “I Talenti delle Donne”, che ha proposto 11 libri di scrittrici milanesi.

L’ebook “Alda Merini. L’eroina del caos” di Annarita Briganti, aggiuntosi in coda agli altri dieci titoli inizialmente programmati, resterà disponibile fino al 31 luglio, mentre gli ebook pubblicati a cura del SBM (“Il mondo di Camilla” di Camilla Cederna, “Cecilia e le streghe di Laura Conti, “Una donna e altri animali” di Brunella Gasperini e “Assassinio al Garibaldi” di Maria Alberta Scuderi) confluiranno negli “Ebook della Sormani” e resteranno disponibili per il download gratuito.

Questi i titoli più scaricati dell’edizione 2020: “La fioraia del Giambellino” di Rosa Teruzzi (oltre 33mila download), “Assassinio al Garibaldi” di Maria Alberta Scuderi (22mila), “Desiderio di cose leggere” di Antonia Pozzi (13mila), “La bruttina stagionata” di Carmen Covito (12mila), “Gli spaiati” di Ester Viola e “Donne come noi” curato da Annalisa Monfreda (circa 11mila).