CORSICO – ERRANTE ALLA GUIDA DI CIVICI E CENTRODESTRA

I partiti del centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia, rompono gli indugi e insieme alla lista civica Corsico ideale-

Errante Sindaco, ufficializzano la riconferma del Sindaco uscente, Filippo Errante, per le prossime elezioni

amministrative:

“Le Lega intende continuare l’ottimo lavoro che ha svolto a Corsico Filippo Errante, che dopo anni di

immobilismo ha saputo realmente cambiare volto ad una città abbandonata a se stessa. Come primo

partito di questo paese – commentano il consigliere regionale e commissario della zona, Silvia Scurati e il

Segretario provinciale della Lega GB Fratus – intendiamo quindi ripartire da una persona che è fortemente

radicata sul territorio e che ha saputo dimostrare un grande affetto per la propria comunità, anche

compiendo scelte difficili per il bene di una città che deve essere necessariamente valorizzata. Errante è il

candidato Sindaco giusto che può unire non solo il centrodestra ma anche quei cittadini che vogliono un

futuro migliore per Corsico. Restiamo in questo momento disponibili al dialogo con le altre forze politiche

del centrodestra: l’obiettivo è comunque quello prima di tutto di ultimare tutte le opere messe già

programmate dalla nostra giunta uscente, continuando il programma e lavorando in maniera costruttiva

per il bene della città”.

“Lo scorso autunno siamo stati i primi – dichiara Sandro Sisler, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia – ad

esortare Filippo Errante a riprendere il percorso che avevamo tracciato insieme. Corsico merita finalmente

un governo locale compatto e coeso che sappia dare risposte concrete ai bisogni del territorio. Siamo certo

che il ruolo di Fratelli d’Italia sarà determinante e per questo stiamo lavorando ad una lista di candidati

formata da persone competenti e qualificate che possano contribuire a rendere il prossimo consiglio

comunale degno della città che intendiamo rappresentare.”

“Come movimento civico regionale del centrodestra – Lombardia Ideale – siamo contenti di essere presenti

anche a Corsico accanto al candidato sindaco Filippo Errante. La nostra lista “Corsico Ideale – Errante

Sindaco” – commentano Giacomo Cosentino coordinatore regionale di Lombardia Ideale e Marco

Anguissola, coordinatore provinciale Milano – Lombardia Ideale – darà voce alle donne e agli uomini che

condividono i valori tradizionali del centrodestra ma che non si sentono parte dei tradizionali partiti

nazionali. Una lista con un profondo radicamento nel tessuto cittadino grazie al coinvolgimento di persone

che amano Corsico e la vivono, che conoscono la città, i quartieri, le necessità e i bisogni dei suoi abitanti.

Faranno parte della nostra squadra persone che lavorano in diversi ambiti per dare la massima

rappresentanza a tutti i cittadini, abbracciando il mondo del lavoro e delle imprese, del sociale, del

volontariato, delle famiglie e che abbiano le giuste competenze per aiutare Filippo Errante a far diventare

Corsico un modello e una realtà straordinaria.”

“Ho accettato con entusiasmo e senso di responsabilità la proposta di Lega, Fratelli d’Italia e del gruppo

civico – commenta Filippo Errante – di candidarmi alla guida della città di Corsico. Credo infatti che si possa

tutti insieme riprendere il lavoro che era stato iniziato e che aveva già consentito di cambiare volto ad una

città che era nell’immobilismo totale. Tutti insieme possiamo fare ripartire la nostra comunità corsichese!”

I primi appuntamenti saranno SABATO pomeriggio alla Fontana dell’Incontro via Cavour al banchetto della

Lega e DOMENICA mattina al banchetto di Fratelli d’Italia sempre alla Fontana dell’Incontro – Via Cavour