Corsico. Principio di incendio per una Fiat Punto in avaria in via Cellini al Q.re Lavagna

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 2 luglio 2020 – Questa notte, intorno alle 00.20, un 35enne mentre tornava a casa e si accingeva a parcheggiare l’auto nel parcheggio adiacente al Parco Cabassina, in via Cellini, 34 al Q.re Lavagna, la sua auto è andata improvvisamente in panne e si è scaturito un principio di incendio, dovuto, probabilmente, ad un surriscaldamento anomalo del motore. L’uomo ha tentato di porre rimedio a quanto stava venendo e ha riportato leggere ustioni.

Contemporaneamente, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco con un’autopompa e una Jeep insieme ad un’ambulanza e ai Carabinieri della Compagnia di Corsico.

Mentre, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo evitando che si incendiasse, gli operatori sanitari hanno medicato l’uomo, ma, fortunatamente non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

V. A.