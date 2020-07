ECONOMIA, BANDO PER INNOVAZIONE ‘SPORTELLI UNICI ATTIVITA’ PRODUTTIVE’: ADERISCONO 112 COMUNI

ASSESSORE MATTINZOLI: UN AIUTO IMPORTANTE E CONCRETO A IMPRESE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 luglio 2020 – I Comuni di tutte le Province lombarde

hanno risposto con grande partecipazione al Bando regionale

‘100% SUAP 2020′, per migliorare il livello dei servizi offerti

alle imprese attraverso gli Sportelli Unici Attivita’ Produttive

in tema di semplificazione tecnologica, organizzativa e

gestionale.

L’obiettivo di questa misura, proposta dell’assessore regionale

allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, in

collaborazione con Anci Lombardia, e’ il raggiungimento di nuove

economie di scala e l’attivazione di processi virtuosi di

cooperazione, cosi’ da facilitare, sull’intero territorio

regionale, il miglioramento dei livelli prestazionali e dei

servizi alle imprese.

Alla chiusura delle richieste si delinea un impegno complessivo

pari a 893.096,70 euro di cui 440.727,86 euro (il 50%)

cofinanziate da Regione Lombardia.

L’iniziativa e’ stata realizzata insieme ad Unioncamere

Lombardia, soggetto attuatore della misura.

In totale sono 29 le candidature pervenute: 19 da Comuni singoli

e 10 da Soggetti aggregatori. Sono 112 gli Enti locali

complessivamente coinvolti dalla misura: 19 Comuni singoli, 89

in aggregazione, infine 4 Comuni che faranno parte di unioni

grazie alla proposta progettuale presentata per il Bando.

ASSESSORE MATTINZOLI: SEMPLIFICAZIONE TEMA VITALE – “La

semplificazione – ha precisato Mattinzoli – e’ oggi piu’ che mai

un tema vitale sia per le Amministrazioni, sia per le imprese.

Ecco perche’ la riconferma di questo Bando, con ulteriori

migliorie, dimostra la necessita’ di provvedimenti di questo

genere. E quando i livelli istituzionali lavorano con gli stessi

obiettivi i risultati non possono che avere ricadute positive

sui cittadini, sulle famiglie e su tutto il tessuto produttivo”.

SI E’ ALLARGATA LA PLATEA, CONFRONTO CON PRECEDENTE EDIZIONE – Da

un primo confronto rispetto al 2019, c’e’ stato un incremento del

numero di candidature pervenute (da 22 a 29) e della platea dei

soggetti coinvolti in forma associata, passati da 91 a 93.

Aumento anche del contributo regionale richiesto che passa da

297.553,15 euro del 2019 a 440.727,86 euro del 2020.

A causa dell’emergenza Covid-19 si sono dilatati anche i tempi

di apertura e di chiusura del bando: 70 giorni rispetto ai 62

dell’anno precedente. L’approvazione finale dei progetti

arrivera’ entro il 30 luglio prossimo.

“Ringrazio Anci – ha concluso Mattinzoli – per il dialogo

costruttivo e proficuo a favore del territorio”.

Di seguito i Comuni singoli e i Comuni associati suddivisi per Province.

PROVINCIA DI BERGAMO – Bergamo, Treviglio, Albano

Sant’Alessandro, Calcio.

Comunita’ Montana di Scalve: Azzone, Colere, Schilpario,

Vilminore di Scalve.

PROVINCIA DI BRESCIA – Brescia.

Unione Antichi Borghi di Vallecamonica: Borno, Cividate Camuno,

Malegno, Niardo, Ossimo, Breno e Bienno.

PROVINCIA DI COMO – Mariano Comense, Figino Serenza, Inverigo.

PROVINICIA DI CREMONA – Crema.

PROVINCIA DI LECCO – Lecco.

PROVINCIA DI LODI – Lodi, Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda,

Cavenago d’Adda, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano,

Massalengo, Montanaso Lombardo, Ossago Lodigiano, San Martino in

Strada, Tavazzano con Villavesco, Casalpusterlengo, Brembio,

Bertonico, Livraga, Mairago, Ospedaletto Lodigiano, Secugnago,

Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini.

PROVINCIA DI MANTOVA – Roverbella e Castelberforte; Consorzio

Oltrepo’ Mantovano: Borgo Mantovano, Borgocarbonara,

Magnacavallo, Motteggiana, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco,

Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni

del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po,

Sustinente, Canneto sull’Oglio

PROVINCIA DI MILANO – Trezzano sul Naviglio, Cologno Monzese,

Sesto San Giovanni, Seveso, Parabiago, Rozzano, Cinisello

Balsamo, Ossona, Abbiategrasso, Cassinetta di Lugagnano.

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA – Monza e Seregno.

PROVINICA DI PAVIA – Pavia, Carbonara Ticino, Cava Manara,

Certosa di Pavia, Linarolo, Magherno, Marcignago, Miradolo

Terme, Pieve Albignola, Rognano, Roncaro, San Martino

Siccomario, Sannazzaro de’ Burgondi, Siziano, Torre d’Isola,

Travaco’ Siccomario, Trivolzio, Zerbolo’, Zinasco.

PROVINCIA DI SONDRIO – Sondrio.

PROVINICA DI VARESE – Varese, Bisuschio, Casale Litta, Casciago,

Castelseprio, Castiglione Olona, Cazzago Brabbia, Crosio della

Valle, Galliate Lombardo, Gornate Olona, Malnate, Morazzone,

Sumirago, Ternate, Vedano Olona, Venegono Superiore e Venegono

Inferiore.