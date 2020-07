LOMBARDIA, DOMENICA 5 LUGLIO PRIMA EDIZIONE DELLA ‘FESTA DELLE MONTAGNE’. CAMBIAGHI: AL VIA ANCHE LA STAGIONE DEI RIFUGI

BRESCIA, BERGAMO, SONDRIO, VARESE, COMO, LECCO E PAVIA

LE PROVINCE INTERESSATE DAGLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA

(Lnews – Milano, 02 lug) Domenica 5 luglio si celebra la prima

edizione della ‘Giornata regionale per le montagne lombarde’,

istituita da Regione Lombardia per promuovere e valorizzare i

territori montani. Mai come in questa legislatura il tema

‘montagna’ e’ stato al centro delle attenzioni delle politiche di

Regione attraverso specifiche norme per favorirne lo sviluppo e

contrastare lo spopolamento in vista del grande appuntamento del

2026 dedicato ai Giochi Olimpici di Milano e Cortina.

Il territorio di Regione Lombardia e’ per oltre il 40% costituito

da montagne e circa un terzo dei suoi 10 milioni di abitanti

sono concentrati nelle aree montane. Da sottolineare anche che

il flusso annuo dei turisti verso le strutture ricettive sfiora

il 30%.

“Una grande giornata – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore

a Sport e Giovani di Regione Lombardia – per tutta la nostra

Regione che vuole celebrare le vette lombarde e tutto il

territorio montano. Il 5 luglio 2020 ha un significato

particolare per tante ragioni: in primis la ripartenza dopo

l’emergenza sanitaria con una Messa per ricordare le vittime del

Covid, ma anche i 150 anni dalla prima ascesa alla Presolana e

qualche anno dopo la scalata dell’allora don Achille Ratti

quello che sarebbe diventato da li’ a poco il Papa alpinista,

Papa Pio XI nato nella della mia Desio”.

“La prima domenica di luglio – ha continuato Martina Cambiaghi –

corrisponde all’apertura ufficiale della stagione nei rifugi

lombarde. Per questo motivo vogliamo promuovere iniziative di

tutela e valorizzazione delle specificita’ naturali,

paesaggistiche, economiche, sociali e soprattutto sportive delle

aree montane. Ringrazio il Consiglio Regionale per l’ottimo

lavoro svolto nei mesi scorsi quando ha deciso di istituire un

giorno dedicato alla montagna per continuare a tenere accesa

l’attenzione sulla parte piu’ preziosa che la nostra Lombardia

possa vantare: un tesoro fatto di risorse naturali, biodiversita’

ma anche di tradizioni, cultura e saperi locali che vanno

assolutamente valorizzati e sostenuti”.

GLI APPUNTAMENTI CON LE GUIDE ALPINE – Inizieranno domenica 5

luglio proprio in occasione della prima Festa Lombarda delle

Montagna, le uscite gratuite con le Guide alpine regionali. Il

programma prevede da luglio a ottobre 43 escursioni gratuite con

gli ‘Accompagnatori di media montagna’ e le ‘Guide alpine’ della

Lombardia alla scoperta delle foreste piu’ belle della regione.

L’iniziativa e’ promossa dall’assessorato allo Sport e Giovani di

Regione Lombardia e dal Collegio Regionale Guide Alpine

Lombardia, in collaborazione con Ersaf (Ente regionale per i

servizi all’agricoltura e alle foreste).

“E’ nostro obiettivo e dovere garantire un futuro alle

‘sentinelle’ montane, a cominciare da alpeggiatori e rifugisti”

spiega Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale che

ha deciso di istituire un giorno dedicato alla montagna.

“Sui monti ho sempre incontrato persone animate da grande

passione e straordinaria umanita’ e questa giornata vuole essere

semplicemente una testimonianza concreta di rinnovata attenzione

e sensibilita’ nei loro confronti. Dobbiamo sviluppare politiche

per la montagna – conclude il presidente Fermi -ancora piu’

incisive non solo nell’ottica dell’evento delle Olimpiadi

invernali, ma anche su temi importanti come il turismo, la

cultura del cibo e le sue tradizioni. Quando rimane viva e

vissuta, la montagna e’ una sicurezza per tutti. E’ una grande

opportunita’ per la Lombardia soprattutto in questa fase di

ripartenza dopo l’emergenza legata al Covid-19”.

DOMENICA 5 LUGLIO – Sono in programma domenica 5 luglio sette

diversi appuntamenti: i borghi della Valvestino (BS), Passo

della Presolana, Sentiero dell’Orso (BG), rifugio Benigni e lago

Piazzotti (SO), i panorami del Campo dei Fiori (VA), le trincee

del Monte Generoso e il faggio monumentale dell’Alpe di Gotta

(CO), la Dorsale Orobica Lecchese, dai Piani di Bobbio al

Rifugio Grassi (LC), e il Monte Lesima (PV). (