LOMBARDIA: M5S INCONTRA ARCURI, GRANDE ATTENZIONE PER LA NOSTRA REGIONE

(mi-lorenteggio.com) Roma, 2 luglio 2020. “L’incontro di oggi con il Commissario Arcuri nasce dalla volontà di un confronto e un aggiornamento diretto sulla lotta alla pandemia. Abbiamo organizzato diversi momenti di approfondimento a tutti i livelli Istituzionali con coloro che sono in prima linea nella lotta al Covid-19. Nel caso particolare, a fronte di una interlocuzione lacunosa se non assente per noi opposizione in Regione Lombardia, avevamo la necessità di un’interlocuzione diretta, strumento che può fare la differenza nel risolvere problemi concreti del nostro territorio così gravemente colpito dal virus. Da questo punto di vista abbiamo rilevato, ancora una volta totale attenzione e disponibilità nei confronti della Lombardia e del Paese da parte del Commissario straordinario”. Lo annuncia, in una nota, la senatrice del MoVimento 5 Stelle Simona Nocerino che questa mattina, insieme al consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle della Lombardia, Massimo De Rosa, ha incontrato il Commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all’emergenza COVID-19 Domenica Arcuri.

Nel corso dell’incontro, le fa eco De Rosa, “abbiamo analizzato e valutato gli scenari pre e post Covid, discusso dell’emergenza ancora in corso e condiviso l’urgenza di una mappatura estesa con i test sierologici. Tra le proposte che abbiamo avanzato, quella di calmierare, come accaduto per le mascherine, i prezzi dei test sierologici e stabilire una volta per tutte il grado di affidabilità dei test pungidito, strumento rapido per avere una mappatura del contagio estesa a costi contenuti”.