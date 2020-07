Taglio pioppi a Peschiera Borromeo (MI) – Pase (Lega): “Decisione senza criterio che va assolutamente rivista”.

Peschiera Borromeo, 2 luglio : “Una decisione affrettata e senza criterio, presa unilateralmente senza nemmeno consultare la cittadinanza che da decenni percorre viale Galvani delimitato da ben 240 pioppi che tanto lo caratterizzano”. Così Riccardo Pase, presidente della commissione Ambiente al Pirellone, commenta la scelta dell’amministrazione pubblica di Peschiera Borromeo di abbattere gli alberi di punto in bianco per realizzare una pista ciclabile. “Come Presidente della commissione che si occupa proprio dell’ambiente nella nostra Regione non posso che condannare una scelta di questo genere. Ben vengano le piste ciclabili che, se realizzate con criteri razionali e rispettosi della natura, sono sicuramente un aiuto per contrastare congestionamento del traffico e inquinamento atmosferico, ma realizzarle abbattendo un trentennale polmone verde della città mi pare una logica che non abbia alcun senso. Per questo, come Lega, venerdì aderiremo convintamente al flashmob di protesta organizzato dal centrodestra. Siamo convinti, infatti, che ci possano essere percorsi alternativi dove poter realizzare la ciclabile senza sacrificare inutilmente piante sane che caratterizzano il viale, rendendolo salubre e amato dalla cittadinanza. Senza tralasciare poi, il fatto che la prima motivazione che ha condotto l’amministrazione di Peschiera ad abbattere gli alberi, è quella della loro messa in sicurezza. Un folle controsenso che non possiamo che contestare con forza. Decisioni come queste – conclude Pase – devono essere anche prese con il coinvolgimento di chi la città la vive e la percorre tutti i giorni”.