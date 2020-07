Banco dell’energia Onlus: Marco Patuano nominato Presidente, Renato Mazzoncini Consigliere

Il Presidente e l’Amministratore Delegato di A2A ai vertici della Onlus impegnata nel sostegno a famiglie e persone in situazioni di disagio economico e sociale

(mi-lorenteggio.com) Milano 3 luglio 2020 – Il Consiglio dei Promotori del Banco dell’energia Onlus, riunitosi oggi, ha ufficializzato le nuove cariche: Marco Patuano è stato nominato Presidente, Renato Mazzoncini Consigliere.

Il Banco dell’energia Onlus è un ente senza scopo di lucro, promosso da A2A e dalle Fondazioni

Aem e ASM, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le famiglie che si trovano in situazione

di difficoltà economica e sociale. L’ingresso dei vertici di A2A nel Consiglio dei Promotori del Banco

conferma l’attenzione del Gruppo nei confronti delle persone e dei territori in cui opera. Tutti i membri

del Consiglio del Banco dell’energia Onlus esercitano i loro incarichi a titolo gratuito.

Nata nel 2016 per volere di A2A e delle sue Fondazioni, il Banco dell’energia è una Onlus indipendente che, per la prima volta in Italia, ha reso la bolletta dell’energia elettrica o del gas uno strumento per poter donare.

Le prime due edizioni del Bando “Doniamo Energia”, promosse in collaborazione con Fondazione

Cariplo nel 2018 e nel 2019, hanno erogato complessivamente 4 milioni di euro: 2 milioni raccolti

tramite il Banco dell’energia e 2 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo.

Ad oggi sono state aiutate circa 10.000 persone attraverso il lavoro di Organizzazioni Non Profit

selezionate, che hanno realizzato 31 progetti su tutto il territorio lombardo. Il Banco dell’energia ha

dato sia sostegno economico, attraverso ad esempio il pagamento di spese urgenti come le bollette

(di qualsiasi operatore energetico) o la retta scolastica, che supporto psicologico o assistenza legale

per favorire il reinserimento sociale.