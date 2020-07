Buccinasco Più, al via la bonifica dell’area confiscata

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 3 luglio 2020 – Da lunedì 6 luglio sette lotti da mille metri quadrati ciascuno

nell’ampia area verde alle spalle dei condomini del quartiere Buccinasco Più saranno sottoposti a

un importante intervento di bonifica ambientale, secondo il progetto approvato da tutti gli enti

competenti (Comune, Città Metropolitana, Arpa, Regione Lombardia), per cui il Comune di

Buccinasco ha ottenuto il finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro a fondo perduto da Regione

Lombardia.

“Dopo 13 anni – spiega il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – si avvia finalmente a conclusione il

percorso per il recupero e la riqualificazione del quartiere di via Guido Rossa dove le aree verdi

sono state sequestrate e confiscate a seguito delle sentenze penali che hanno individuato con

certezza la responsabilità in carico alla società Finman Spa per l’interramento dei rifiuti (classificati

come discarica abusiva), con il movimento terra gestito da soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta”.

“L’area con i rifiuti interrati, non pericolosi perché resti di cantiere edile – continua il sindaco – è

ampia 60 mila metri quadrati: asporteremo il terreno di 7 mila metri quadrati e si procederà poi

con la messa in sicurezza permanente dell’intera area. Una vicenda drammatica iniziata nel 2009

finalmente si conclude grazie alla tenacia della nostra Amministrazione che, pur tra mille ostacoli

burocratici e la prospettiva di lavori per milioni di euro, non ha mai smesso di cercare una

soluzione per i residenti e per tutta la comunità”.

Da anni in quelle aree è vietato l’accesso: con l’inizio dei lavori di bonifica questo divieto deve

essere assolutamente rispettato, non si potrà entrare con il cane o per passeggiare perché

numerosi mezzi dovranno muoversi per eseguire la bonifica.

I LAVORI DI BONIFICA E DIVIETI DI SOSTA

L’area soggetta a bonifica è stata consegnata alla società incaricata di eseguire l’intervento il 22

giugno, per iniziare le procedure propedeutiche ai lavori. Attenzione! Per consentire i lavori e il

passaggio dei numerosi mezzi pesanti che asporteranno il terreno, ci saranno variazioni alla

viabilità:

– divieto di sosta con rimozione forzata in via Guido Rossa in direzione via Lomellina

mediante la soppressione di 2 stalli di sosta ubicati in corrispondenza del palo della luce n.

2146

– installazione di un rallentatore di velocità, omologato, in gomma nella carreggiata di via

Guido Rossa in direzione via Lomellina nel tratto compreso tra il civico 5 e il passo carrabile

n. 093/98

– necessaria presenza di personale dedicato al fine di facilitare la fluidità della circolazione e

consentire il transito/uscita dei veicoli in condizioni di sicurezza

Cosa faranno i mezzi? Asporteranno il terreno dei sette lotti (in tutto 7 mila metri quadrati sui 60

mila complessivi dell’area) dove i carotaggi eseguiti gli anni scorsi hanno rilevato la presenza di

materiale edile di scarto con superamenti della soglia di contaminazione (4 lotti) e tracce di

amianto (3 lotti). In queste sette aree quindi tutto il terreno sarà asportato e portato in impianti

autorizzati per essere smaltito come rifiuto.

Per consentire i lavori dovranno essere abbattuti alcuni alberi che saranno poi ripiantumati.

CONTROLLI E ATTENZIONE ALLA TUTELA DI SALUTE E AMBIENTE

Il cantiere sarà severamente posto sotto il controllo del Settore Ambiente, in collaborazione con la

Polizia Locale e i Carabinieri di Buccinasco.

Anche dal punto di vista della tutela della salute e dell’ambiente, si procederà con controlli

costanti. Durante la fase di esecuzione dei lavori saranno installate due stazioni di rilevamento

delle polveri aerodisperse e per contenere il sollevamento delle stesse polveri il terreno sarà

bagnato (con tubi di erogazione posti a distanza regolare) al passaggio dei mezzi.

Particolare attenzione sarà prestata nelle celle che contengono tracce di amianto: l’asportazione

del materiale sarà effettuato installando tensostrutture, con lo scopo di contenere la dispersione

delle polveri.

Inoltre sarà effettuato un costante rilevamento dell’impatto acustico dell’attività: lungo la pista

d’accesso dei mezzi saranno anche posizionati pannelli antirumore.

IL FUTURO DI BUCCINASCO PIÙ

“Sappiamo bene che ora i residenti – continua il sindaco Pruiti – si aspettano anche interventi per

una futura fruizione delle aree. La storia di questi terreni è nota, e per anni ci siamo battuti e abbiamo lavorato per arrivare ad una soluzione che oggi finalmente si realizza: una volta terminata

la bonifica delle aree, potremo riqualificarle destinandole per esempio a parcheggio e ad altri usi

da scegliere in accordo con i residenti. Abbiamo già avviato un confronto con l’amministratore del

supercondominio e ai residenti è stato proposto un sondaggio proprio per capire se ritengano

necessari nuovi posti auto (che eventualmente potremo realizzare nel lotto più vicino ai palazzi

sottoposto a bonifica). Per la piazza, prevediamo una sistemazione dell’arredo urbano”.