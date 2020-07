Cose che devi sapere su Bitcoin

Milano, 3 luglio 2020 – Bitcoin è la prima e più nota valuta virtuale, creata nel 2009 da una persona (o gruppo) che si chiama Satoshi Nakamoto. Il suo obiettivo era quello di creare un sistema di cassa elettronico decentralizzato completamente nuovo, senza alcuna autorità centrale e sulla base della codifica; trasparenza e approvazione dei miner che aiutano a creare nuove valute digitali ogni giorno.

Certo, Bitcoin ha completamente cambiato il concetto di business del denaro e dei servizi finanziari, come abbiamo concepito finora. Senza dubbio, il suo aspetto ha cambiato le regole del gioco.

Da questa rivoluzione finanziaria e sociale, Bitnovo, una società spagnola con sede a Valencia, è nata nel 2015 e la sua missione è facilitare l’accesso al mondo delle criptovalute, convertendo gli acquisti / vendite in un processo semplice e veloce e così via. Puoi trust pedia per fare trading di bitcoin.

Scopri Bitnovo

Appassionati del mondo della criptovaluta e studiando a fondo il mercato, ci siamo resi conto che l’acquisto di bitcoin era davvero complicato, e più di quello per il pubblico di lingua spagnola, con scarsa conoscenza di altre lingue. Tutti i principali siti al di fuori dei paesi di lingua spagnola e i loro sistemi di acquisto erano e sono ancora complessi per l’utente inesperto.

Di fronte a questa situazione, abbiamo deciso di creare un sistema in grado di fornire una soluzione a questi problemi e convertire l’acquisto di criptovalute in un processo semplice, garantendo gli stessi livelli di sicurezza offerti da altri e diventare un oratore spagnolo nel settore.

Da questa idea e da questa illusione è nata la piattaforma Bitnovo, un sito Web semplice e intuitivo che fornisce servizi in tutta Europa per facilitare l’acquisto / vendita della crittografia richiesta dagli utenti.

Il team Bitnovo ha lavorato duramente per diventare un leader nei servizi di acquisto di bitcoin e altre criptovalute, rendendoli disponibili in supermercati e grandi rivenditori come Fnac, Game, in molti aeroporti in Spagna e presto in altri paesi europei.

Inoltre, con l’introduzione di una carta di debito Bit card, per vendere criptovalute e criptovalute, Bitnovo ha reso disponibili tutti i Bitcoin e criptovalute.

Al momento, Bitnovo è composto da un team di fan forti e buoni, che continuano a lavorare con grande passione e dedizione per contribuire e lasciare una piccola impronta nell’espansione sociale ed economica.

Bitnovo sta attualmente partecipando a conferenze internazionali su nuove operazioni di criptovaluta e blockchain, per condividere ulteriormente le sue conoscenze con la community dei fan di criptovalute. Bitnovo ha anche un centro assistenza efficace e internazionale in spagnolo, inglese e italiano, dedicato alla raccolta e alla risoluzione di tutti i dubbi dei nostri utenti.

Tendenze delle criptovalute nel 2020

Certamente sarebbe saggio, anche prima di investire, comprendere le caratteristiche delle criptovalute e il loro potenziale a lungo termine. Un chiaro esempio, anche sulla base di quanto detto in precedenza, è Bitcoin che si è comportato bene nel 2017, ma quando i media hanno iniziato a parlarne e le persone decisamente inesperte sull’argomento hanno iniziato a comprare portando la quotazione ai massimi storici prima, è crollato a causa di alcuni investimenti che hanno deciso di liquidare la loro posizione sui massimi.

Tuttavia, il 2020 sarà l’anno che cambierà radicalmente il quadro del mercato delle criptovalute da ribassista a rialzista. Ciò è dovuto alle aspettative e al potenziale all’orizzonte. È importante sapere come investire in criptovalute e quali passi importanti adottare prima di acquistare.

In pratica bisogna chiedere:

Quando voglio vendere? Se aspetto o meno che l’asset raggiunga il suo prezzo massimo?

Voglio venderlo tutto in una volta o gradualmente?

C’è qualche fattore che potrebbe influenzare la decisione e portarci a vendere all’improvviso?

Qual è la perdita massima che possiamo sopportare?

Quanti profitti crediamo di poter realizzare?

Seguo regolarmente le notizie di mercato?

Quali sono le migliori criptovalute per il 2020?

Sappiamo bene che il 2017 è stato l’anno delle criptovalute. Oggi ci sono ancora molti trader che si pentono di non aver investito in questo settore. I bitcoin, nel tempo, hanno acquisito un valore senza precedenti, andando a toccare i 20.000 dollari nel 2017 e poi ritirandosi fino alla quotazione che tutti conosciamo oggi. Tuttavia, dobbiamo dire che non tutte le criptovalute hanno avuto lo stesso successo.

L. M.